Mercedes'in Tesla'ya rakip otomobilinde üzen gelişme

Mercedes ve Rivian ortaklığı kısa sürdü. Elektrikli minibüs için anlaşan ikili, finansal kriz yüzünden anlaşmayı askıya aldı.

Mercedes-Benz ve Rivian ortaklığıyla üretilecek elektrikli minibüs başka bahara kaldı. Yaklaşık birkaç ay önce elektrikli girişim için anlaşma imzalayan ikili, sözleşmenin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Alman üretici, Tesla'ya rakip olacak elektrikli minibüsü tek başına üretecek.

Rivian ve Mercedes'in elektrikli minibüs ortaklığı askıya alındı

Tesla'nın başlıca rakiplerinden biri olarak kabul edilen Rivian, Mercedes-Benz ile hafif ticari araba üretimi için anlaşma imzalamıştı. Avrupa'da gerçekleştirilmesi planlanan üretimin, hem Mercedes-Benz VAN hem de Rivian Light Van platformu üzerine kurulması planlanıyordu.

Rivian ve Mercedes-Benz'den gelen yeni açıklamada ise elektrikli VAN planlarının durdurulduğu ifade edildi. Finansal bir krizin ortasında kalan Rivian, anlaşmayı süresiz olarak askıya alma kararı verdi. Şirket, yeni bir elektrikli minibüs platformuna yatırım yapmaktan "endişe duyduğunu" söyledi.

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Rivian CEO'su RJ Scaringe, "Bu noktada, mevcut ticari işimizin yanı sıra tüketici işimize odaklanmanın, değeri en üst düzeye çıkarmak için en çekici kısa vadeli fırsatları temsil ettiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eylül ayında imzalanan anlaşmaya göre, ikilinin elektrikli VAN modelleri Polonya'daki bir tesiste üretilecekti. Anlaşmanın durması sonucunda Mercedes, elektrikli minibüs üretimini tek başına yürütecek. Mercedes-Benz VAN Başkanı Mathias Geisen, Polonya'daki tesisinin açık kalacağını aktardı.

Geisen açıklamasında, "İlk özel elektrikli kamyonet fabrikamızda elektrikli araç üretimini büyütmek için tam hız ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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