Meizu, akıllı telefon üretimini durduruyor ve yapay zeka ürünlerine yöneliyor
Uzun bir süre Çin'de üretim yaptıktan sonra dünyaya açılan Meizu, kendi çapında bir üretici kitlesi yakaladı. Alt-orta ve üst segmentte önemli cihazlar üreten şirket radikal bir karar aldı. Meizu, akıllı telefon sektöründen elini çekiyor.
Akıllı telefon dünyası, her geçen gün artan kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Şirketler, çeşitli özellikleri ön plana çıkararak sektördeki paylarını büyütmek istiyor. Bu arenada bir çok şirket, önemli yükselişler yaparak kendi kitlesini oluştururken kimileri de rekabete yenik düşüyor.
Meizu, akıllı telefon üretimini durduruyor ve yapay zeka ürünlerine yöneliyor
Uzun bir süre Çin'de üretim yaptıktan sonra dünyaya açılan Meizu, kendi çapında bir üretici kitlesi yakaladı. Alt-orta ve üst segmentte önemli cihazlar üreten şirket radikal bir karar aldı. Meizu, akıllı telefon sektöründen elini çekiyor.
Meizu, FlymeOS ekibi ile birlikte Android dünyasında önemli işler yaptı. Haziran 2022'de Volvo'nun Çin merkezli çatı şirketi Geely tarafından satın alınan Meizu, tüm gücünü yapay zeka destekli ürünler üretmeye harcayacak.
Snapdragon 8 Gen 3 ve 200 Megapiksel kamera! Meizu 21, çarpıcı fiyatıyla tanıtıldı
Meizu, "Yapay zeka çağına özel yepyeni bir mobil işletim sistemi" sözü de verdi. Ek olarak bu yıl içinde yeni ürünlerini tanıtacaklarını belirtti. Öte yandan şirket, amiral gemisi modeli Meizu 21 Pro için de geri sayımda. Belki de şirketin son telefonu olacak cihazın beklenen özellikleri şu şekilde;
Meizu 21 Pro muhtemel özellikleri!
ÖzelliklerMeizu 21 ProİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3RAM16 GB'a kadarDepolama1 TB'a kadarEkran2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızıPil5020 mAhHızlı Şarj Desteği80W kablolu, 50W kablosuzKamera50 MP, ultra geniş açılı kamera, 3X optik zoomlu telefoto kameraİşletim SistemiAndroid 14FiyatTahmini 480 Dolar