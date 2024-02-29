Meizu, pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, kısa süre önce yeni Meizu 21 Pro adlı Android amiral gemisini tanıttı. İşte Meizu 21 Pro teknik özellikleri ve fiyatı…

Meizu 21 Pro özellikleri ve fiyatı

Meizu 21 Pro, 6.79 inç boyutunda LTPO AMOLED ekranla geliyor. 1368 x 3192 piksel yani 2K çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Bununla beraber 1250 nit tepe parlaklık sunuyorken, HDR10+ teknolojini de barındırıyor.

Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. 4 nm fabrikasyon sürecinden bu işlemci; 1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520 çekirdekleri ve Adreno 750 grafik biriminden oluşuyor.

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Ön tarafında f/2.4 diyafram aralığına sahip 32 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasındaysa üçlü kurulum bulunuyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera + 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 10 Megapiksel telefoto kameralardan oluşuyor.

Android tabanlı Flyme OS üzerinde çalışan Meizu 21 Pro modeli, 5,050 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu batarya ise 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj edilebiliyor. Son olarak akıllı telefonun 5G, Wi-Fi 7/6e, Bluetooth 5.4, GPS ve NFC desteği olduğunu da belirtelim.

Meizu 21 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzelliklerMeizu 21 Pro Ekran: 6.79 inç – LTPO AMOLED 1368 x 3192 piksel (2K) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1250 nit tepe parlaklık HDR10+ teknolojisi Meizu Titan Glass 2.0İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)Arka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.9, 24mm, 1.2µm, 1/1.3 inç, PDAF, OIS – Ultra geniş açılı kamera: 13 Megapiksel, f/2.4, 15mm, 122° – Telefoto kamera (3x): 10 Megapiksel, f/2.0, 72mm, PDAF, OIS – Video kaydı: 8K, 4K, 1080p; gyro-EISÖn Kamera: 32 Megapiksel, f/2.4RAM: 12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5,050 mAhŞarj: 80W kablolu 50W kablosuz 10W ters kablosuzİşletim Sistemi: Android tabanlı Flyme OSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7/6e, Bluetooth 5.4, GPS, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarToz ve Su Dayanıklılığı: VarBoyut: 165 x 74.4 x 8 mmRenk Seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşil, mavi

Meizu 21 Pro fiyatı;

Meizu 21 Pro 12 GB RAM + 256 GB: 4.999 Çin yuanı (695 dolar)

Meizu 21 Pro 16 GB RAM + 512 GB: 5.399 Çin yuanı (750 dolar)

Meizu 21 Pro 16 GB RAM + 1 TB: 5.899 Çin yuanı (820 dolar)