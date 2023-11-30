Akıllı telefon pazarındaki payını artırabilmek için ürün yelpazesini sürekli olarak genişleten Meizu, uzun bir süredir merakla beklenen Meizu 21 modelini nihayet tanıttı. Android amiral gemisi sınıfına giren akıllı telefon, Xiaomi 14 modelinden ucuz olmasıyla dikkat çekti. İşte Meizu 21 özellikleri ve fiyatı...

Akıllı telefon pazarındaki payını artırabilmek için ürün yelpazesini sürekli olarak genişleten Meizu, uzun bir süredir merakla beklenen Meizu 21 modelini nihayet tanıttı. Android amiral gemisi sınıfına giren akıllı telefon, Xiaomi 14 modelinden ucuz olmasıyla dikkat çekti. İşte Meizu 21 özellikleri ve fiyatı…

Meizu 21 özellikleri ve fiyatı

Sade ve düz tasarımı ile gözleri kendisine çevirten Meizu 21 modeli, 6.55 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüğe sahip bir OLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 1800 nit tepe parlaklık ve 1920 Hz PWM karartma sunuyor. Ayrıca HDR10+ teknolojisi desteği olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber akıllı telefonun 8 GB / 16 GB RAM varyantları bulunuyorken, depolama alanı tarafındaysa 256 GB / 512 GB seçenekleri mevcut.

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Ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulum ise OIS destekli 200 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor.

Android 14 tabanlı Flyme 10.5 üzerinde çalışan akıllı telefon, 80W hızında şarj ile beslenen 4.800 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Akabinde parmak izi okuyucusuna da sahipken, cihazın bağlantı özelliklerinin ise Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GNSS ve NFC olduğunu belirtelim.

Meizu 21 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDetay Ekran6.55 inç – OLED FHD+ çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1800 nit tepe parlaklık 1920 Hz PWM karartma HDR10+ desteğiİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3RAM8 GB / 16 GBDepolama Alanı256 GB / 512 GBÖn Kamera32 MegapikselArka Kameralar200 Megapiksel OIS ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 5 Megapiksel derinlik sensörüİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı Flyme 10.5Batarya4.800 mAhŞarj Hızı80WBağlantıWi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GNSS, NFCParmak İzi OkuyucusuVarKalınlık7,9 mmAğırlık198 gramDiğerSu ve toza karşı dayanıklı GPT destekli Aicy sesli asistanı

Meizu 21 fiyatı;

Meizu 21 8 GB RAM + 256 GB: 480 dolar

Meizu 21 12 GB RAM + 256 GB: 520 dolar

Meizu 21 12 GB RAM + 512 GB: 565 dolar