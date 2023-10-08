Meizu 20 Infinity, üst segmentte yer alan bir akıllı telefon modelidir. Şirketin merkez pazarı olan Çin'de bile zor ulaşılabilen bu cihaz, dikkat çekici tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Meizu'nun üst segmentteki bir akıllı telefon modeli olan Meizu 20 Infinity, kutu açılımıyla birlikte karşınızda. Şirketin merkez pazarı olan Çin'de bile oldukça zor bir şekilde ulaşılan, yalnızca belirli kanallar aracılığıyla satın alınabilen bu cihazı, sizler için inceliyoruz. İşte detaylar

Meizu 20 Infinity, dikkat çekici bir tasarıma sahip!

Bir çikolata veyahut brownie kutusunu andıran, şık bir kutu tasarımıyla birlikte karşımıza çıkan Meizu 20 Infiniy; kutu içeriğinde type-c çıkışlı 80 Watt'lık bir şarj adaptörü, hızlı şarj kablosu ve bir adet telefon kılıfıyla birlikte geliyor.

Cihazın tasarımı incelendiğinde; alt kısımda type-c şarj girişi ve hoparlörler dikkat çekerken sağ kısmında güç tuşu, sol kısmında ise ses yükseltme – alçaltma tuşlarını barındıran cihaz, üst kısımda da bir hoparlöre sahip.

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Köşeli ve düz bir kasa yapısına sahip olan Meizu 20 Infinity, son derece ince ekran çerçevesi ve modern görünümüyle dikkat çekiyor. Meizu, bu modern görünümü kendi arayüzü olan Flyme ile zenginleştirerek kullanıcılarını hem görsel hem de yazılımsal tarafta tatmin edebilecek bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Cihaz, kullanıcıların ekran çözünürlüklerini ve görüntü yenileme hızlarını diledikleri şekilde yapılandırabilecekleri, 1800 nitlik bir OLED ekranla birlikte tanıtıldı. Kullanıcı tercihlerini mümkün olduğunca net başarılı bir şekilde yansıtabilen bu ekran, şarj tarafında da ciddi bir verimlilik sunuyor.

Arka kısımda ise ise üçlü bir kamera dizilimiyle birlikte gelen Meizu 20 Infinity, 50 megapiksellik bir ana kamera, 12 megapiksellik bir telefoto lens ve 12 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ile başarılı bir görüntü alma performansı sunuyor.

Peki sizler, tam anlamıyla bir amiral gemisi olarak yapılandırılan bu cihazla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizler de cihazı deneyimlemek ister miydiniz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.