Amiral gemisi katili Meizu 20 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!

Meizu, bugün anavatanı Çin'de bir lansman gerçekleştirdi. Bu etkinlikte en yeni Meizu 20 akıllı telefon serisini tanıttı. Özellikleri ile adından söz ettiren bu telefonlar arasında en dikkat çekeni, serinin tepe modeli Meizu 20 Pro oldu. İşte Meizu 20 Pro özellikleri ve fiyatı…

Meizu 20 Pro özellikleri ve fiyatı!

Amiral gemisi Meizu 20 Pro, 6.81 inç boyutunda LTPO OLED bir ekran kullanıyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen ve 1440 x 3200 piksel çözünürlüğündeki bu ekran, daha canlı renkler gösteren HDR10+ teknolojisine de ev sahipliği yapıyor.

Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alıyor. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu yonga seti; bir adet 3.2 GHz hızında Cortex-X3, iki adet 2.8 GHz hızında Cortex-A715, iki adet 2.8 GHz hızında Cortex-A710, üç adet 2.0 GHz hızında Cortex-A510 çekirdeklerden ve Adreno 740 grafik biriminden oluşuyor.

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Akıllı telefonun arka kasasında üç kamera bulunuyor. Bunlar sırasıyla OIS teknolojisi ile desteklenen 50 Megapiksel ana kamera ve 50 Megapiksel telefoto lens, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera şeklinde. Ana kamera ile 8K çözünürlüğünde video çekebilirsiniz. Ön tarafta ise 32 Megapiksel ve f/2.5 diyafram aralığında geniş açılı bir özçekim kamerası mevcut.

Cihaz, 80W hızlı şarj ile beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu batarya; 50W kablosuz şarj, PD3 PPS ve QC4+ da destekliyor. Android tabanlı Flyme 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan telefon; Gri, altın sarısı ve beyaz renk seçeneklerine sahip.

Meizu 20 Pro teknik özellikleri: