Amiral gemisi katili Meizu 20 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!
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Meizu, merakla beklenen 20 Pro amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttı. İşte Meizu 20 Pro özellikleri ve fiyatı...
Meizu, bugün anavatanı Çin'de bir lansman gerçekleştirdi. Bu etkinlikte en yeni Meizu 20 akıllı telefon serisini tanıttı. Özellikleri ile adından söz ettiren bu telefonlar arasında en dikkat çekeni, serinin tepe modeli Meizu 20 Pro oldu. İşte Meizu 20 Pro özellikleri ve fiyatı…
Meizu 20 Pro özellikleri ve fiyatı!
Amiral gemisi Meizu 20 Pro, 6.81 inç boyutunda LTPO OLED bir ekran kullanıyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen ve 1440 x 3200 piksel çözünürlüğündeki bu ekran, daha canlı renkler gösteren HDR10+ teknolojisine de ev sahipliği yapıyor.
Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alıyor. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu yonga seti; bir adet 3.2 GHz hızında Cortex-X3, iki adet 2.8 GHz hızında Cortex-A715, iki adet 2.8 GHz hızında Cortex-A710, üç adet 2.0 GHz hızında Cortex-A510 çekirdeklerden ve Adreno 740 grafik biriminden oluşuyor.
Ucuz amiral gemisi Meizu 20 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!
Akıllı telefonun arka kasasında üç kamera bulunuyor. Bunlar sırasıyla OIS teknolojisi ile desteklenen 50 Megapiksel ana kamera ve 50 Megapiksel telefoto lens, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera şeklinde. Ana kamera ile 8K çözünürlüğünde video çekebilirsiniz. Ön tarafta ise 32 Megapiksel ve f/2.5 diyafram aralığında geniş açılı bir özçekim kamerası mevcut.
Cihaz, 80W hızlı şarj ile beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu batarya; 50W kablosuz şarj, PD3 PPS ve QC4+ da destekliyor. Android tabanlı Flyme 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan telefon; Gri, altın sarısı ve beyaz renk seçeneklerine sahip.
Meizu 20 Pro teknik özellikleri:
1440 x 3200 çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 515 ppi piksel yoğunluğu Düşük seviyede 500 nit ekran parlaklığı Yüksek seviyede 1800 nit ekran parlaklığı Yüzde 89.3 ekran-gövde oranı HDR10+İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) + Adreno 740Arka kamera: Geniş açılı ana kamera – 50 Megapiksel, f/1.9, PDAF, OIS Telefoto kamera – 50 Megapiksel f/1.9, PDAF, optik yakınlaştırma Ultra geniş açılı kamera – 50 Megapiksel, f/2.2, 129°Arka kamera video: 8K, 4K, 1080p – gyro-EISÖn kamera: 32 Megapiksel, f/2.5RAM ve depolama seçenekleri: 12 GB RAM + 128 GB 12 GB RAM + 256 GB 12 GB RAM + 512 GBBatarya: 5000 mAh (Li-Po)Şarj: 80W hızlı şarj 50W kablosuz şarj PD3 PPS, QC4+İşletim sistemi: Android tabanlı Flyme 10 işletim sistemiBoyut ve ağırlık: 164.2 x 76.4 x 7.8 mm 209 gramRenk seçenekleri: Gri, altın sarısı, beyaz Meizu 20 Pro fiyatı: Meizu 20 Pro 12 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 582 dolar (Tahmini 11 bin 150 TL + vergiler) Meizu 20 Pro 12 GB RAM + 512 GB dahili depolama: 698 dolar (Tahmini 13 bin 400 TL + vergiler) Meizu 20 Pro, 3 Nisan'da Çin'de piyasaya sürülecek. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazın özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Ekran: 6.81 inç – LTPO OLED
Çin Halk Cumhuriyeti Qualcomm Meizu Teknoloji Haberler
1440 x 3200 çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
515 ppi piksel yoğunluğu
Düşük seviyede 500 nit ekran parlaklığı
Yüksek seviyede 1800 nit ekran parlaklığı
Yüzde 89.3 ekran-gövde oranı
HDR10+İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) + Adreno 740Arka kamera: Geniş açılı ana kamera – 50 Megapiksel, f/1.9, PDAF, OIS
Telefoto kamera – 50 Megapiksel f/1.9, PDAF, optik yakınlaştırma
Ultra geniş açılı kamera – 50 Megapiksel, f/2.2, 129°Arka kamera video: 8K, 4K, 1080p – gyro-EISÖn kamera: 32 Megapiksel, f/2.5RAM ve depolama
seçenekleri: 12 GB RAM + 128 GB
12 GB RAM + 256 GB
12 GB RAM + 512 GBBatarya: 5000 mAh (Li-Po)Şarj: 80W hızlı şarj
50W kablosuz şarj
PD3 PPS, QC4+İşletim sistemi: Android tabanlı Flyme 10 işletim sistemiBoyut ve ağırlık: 164.2 x 76.4 x 7.8 mm
209 gramRenk seçenekleri: Gri, altın sarısı, beyaz
Meizu 20 Pro fiyatı:
Meizu 20 Pro 12 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 582 dolar (Tahmini 11 bin 150 TL + vergiler)
Meizu 20 Pro 12 GB RAM + 512 GB dahili depolama: 698 dolar (Tahmini 13 bin 400 TL + vergiler)
Meizu 20 Pro, 3 Nisan'da Çin'de piyasaya sürülecek. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazın özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.