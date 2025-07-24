Medipol Üniversitesi'nden Yapay Zeka Destekli Dijital Asistan

İSTANBUL Medipol Üniversitesi mezunu İbrahim Ethem Hamamcı, tıp ve bilgisayar mühendisliği eğitimini yapay zeka ile birleştirerek yeni bir projeye imza attı. Arkadaşlarıyla birlikte geliştirdiği Medipol AI Asistanı, aday öğrencilerin üniversite hakkındaki tüm bilgilere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Bu dijital rehberin tercih sürecini daha bilinçli ve erişilebilir hale getirerek öğrencilere destek sunması hedefleniyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden çifte uzmanlıkla mezun olan İbrahim Ethem Hamamcı, tıp ve mühendislik alanındaki yetkinliğini yapay zeka ile birleştirerek bir projeye imza attı. Uluslararası Tıp Fakültesi ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü aynı anda tamamlayan Hamamcı ve mezun olan diğer ekip arkadaşları, aday öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla Medipol AI Asistanı geliştirdi. Bu yenilikçi dijital asistan, aday öğrencilerin üniversite hakkındaki tüm sorularına anında ve eksiksiz yanıt vermek üzere tasarlandı. Medipol Üniversitesi'ni merak eden adayların, Medipol AI Asistanı sayesinde aradıkları her bilgiye kolayca ulaşması hedefleniyor. Medipol AI çatısı altında geliştirilen bu sistemin öğrencilerin daha bilinçli tercihler yapması ve geleceklerini şekillendirme sürecinde onlara güçlü bir rehberlik sunması amaçlanıyor.

'ETKİLİ BİR REHBER OLACAK'

Tercih döneminde aday öğrencilerden çok fazla soru aldıklarını belirten Hamamcı, "Web sitesindeki bilgileri bulmak herkes için kolay değil. Medipol AI ile bu süreci yapay zeka desteğiyle hızlandırdık. Uygulama özellikle üniversiteyi tercih etmeyi düşünen öğrenciler için etkili bir rehber olacak. Uygulama yapay zeka dünyasında 'Retrieval Augmented Generation (RAG)' olarak bilinen ileri düzey bir teknoloji kullanıyor. Sistem, üniversitenin web sitesindeki bilgileri önce makine diline çeviriyor, ardından bu bilgileri kategorize ederek kullanıcıların sorularına en uygun cevabı otomatik olarak oluşturuyor. Sistem, web sitesinden aldığı en ilgili bilgiyi yapay zeka destekli biçimde sunuyor"dedi.

'TAMAMEN AÇIK KAYNAK'

Hamamcı ve mezun arkadaşları, bu girişimi sadece bir yazılım projesi değil, aynı zamanda bir eğitim misyonu olarak değerlendirdi. Hamamcı, "Biz bir eğitim kurumuyuz ve insanlığa fayda sağlayacak her şeyin açık olması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sayede farklı üniversitelerden araştırmacıların da benzer modeller geliştirmesine katkı sunacaklarını vurguladı.

'HASTANELERDE KULLANIMA UYGUN'

Medipol AI sadece tercih döneminde değil, gelecekte Medipol öğrencileri ve hatta hastane doktorları için de aktif hale getirilebilir bir sistem olduğu aktarıldı. Geliştirilen sistemin sınavlara hazırlık, ders içeriklerine hızlı erişim ve büyük veri havuzlarından hasta bilgilerine ulaşım gibi alanlarda da kullanılması planlanıyor. Hamamcı, "Yarın bir gün Medipol hastanelerindeki doktorlarımız bu sistemle çok daha hızlı teşhis koyabilir" diyerek vizyonlarının sadece öğrencilerle sınırlı olmadığını ifade etti.

'ÜNİVERSİTE BİZE ALAN AÇTI, BİZ DE KATKI SUNUYORUZ'

Hamamcı, İstanbul Medipol Üniversitesinin verdiği teknik destek ve bilimsel altyapının bu projeyi mümkün kıldığını belirterek şunları söyledi:

"Üniversite bize güvenip imkan sağladı. Mezun olmamıza rağmen, hala burada okuyan arkadaşlarımızla birlikte proje geliştiriyoruz. Yapay zeka altyapısı ve öğretim üyelerinin desteğiyle bu başarıyı yakaladık."