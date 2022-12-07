Mediatrend Aralık sayısı çıktı! İndirdiniz mi?

Dünya Kupası temalı Mediatrend Aralık 2022 sayısı yayınlandı! Derginin içinde neler mi var? İşte yeni sayıdan tüm detaylar...

Mediatrend ailesi olarak Aralık sayımızı Yılbaşı hediyelerine ayırdık. Pek çok kişinin kafasının karışık olduğu bu sayımızda; sevdiklerinize alabileceğiniz hediyeleri, hayatınızı kolaylaştıracak teknolojileri ve birbirinden eğlenceli aktiviteleri anlattık. Buna ek olarak sizler için Teknolojiyle dolu yepyeni bir sayı sizleri hazırladık!

Mediatrend Kasım sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Aralık ayı geldi çattı ve 2022'yi neredeyse geride bıraktık. Yepyeni bir yıla doğru adım atmanın ve koca bir seneye veda etmenin heyecanını siz değerli Mediatrend okurları ile paylaşıyoruz! Yılbaşı teması ile karşınıza çıktığımız bu sayımızda; sevdiklerinize alabileceğiniz hediyeleri, hayatınızı kolaylaştıracak teknolojileri ve birbirinden eğlenceli aktiviteleri anlattık.

Mobil Hayat köşemizde, 2021 yılına damgasını vuran akıllı telefonları sıraladık. Ayrıca sosyal medyada etkileşiminizi artıracak püf noktaları sizlerle paylaştık. Gezi sayfamızda, kış turizmini sevenler için sıcacık kaplıcaları bir araya getirdik.

MediaTrend uygulaması yenilendi

Mutfakta Yaşam köşemizde ise kış sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz üç pratik çorba tarifini sizler için derledik. Evde Yaşam köşemizde ise, internetten para kazanmak isteyenler için rehber niteliğinde bir yazı hazırladık.

Kış temalı sayımızda, kış fotoğrafçılığında dikkat edilmesi gereken konuları sıraladık. Öte yandan gökyüzünü keşfetmek isteyenler için astrofotografi fotoğrafçlığı hakkında bilgi vererek Objektif köşemizi çeşitlendirdik. Ses ve Görüntü sayfalarımızda ise her ihtiyaca yönelik kulaklık önerilerini seçki haline getirdik ve sinema dünyasının gotik yönetmeni Tim Burton'ın hayatını anlattık.

Bilgisayar Dünyası köşemizde iki ilgi çekici başlık yer alıyor. Bunlardan ilki, bir döneme damgasını vuran yazılımcılar… İkinci olarak ise Windows 11 kullanıcıları için verimliliği artıracak özellikleri derledik.

Son olarak eğlence köşemizde ise sizi kahkaha tufanına boğacak sit-com dizileri ve Witcher 3'ün yeni nesil grafik güncellemesi hakkında bildiklerimizi yazdık.

Çayınız hazırsa, hadi gelin hep beraber yeni sayıya göz atalım…

Mediatrend Kasım sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.