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Maserati GranCabrio Folgore: Tamamen elektrikli üstü açılır otomobil

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Otomotiv sektöründe gündemden düşmeyen Maserati, tamamen elektrikli olan GranCabrio Folgore modeliyle dikkat çekiyor. İtalya'da tanıtılan araç, sportif ve modern çizgileriyle öne çıkıyor. Maserati'nin elektrikli modelleri arasında zirveyi temsil eden Folgore, global pazarda ilgi gördüğü takdirde farklı versiyonlarıyla da karşımıza çıkabilir. Araç, 220 bin dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak.

Otomotiv sektöründe gündemden düşmeyen Maserati, bu kez de tamamen elektrikli olan GranCabrio Folgore modeliyle konuşuluyor. Segmentindeki %100 elektrikli ilk üstü açılır otomobil olan Folgore, böylece tarihteki yerini almış olacak.

İtalya'da gerçekleştirilen kapsamlı bir etkinlikle tanıtılan araç, oldukça sportif ve modern çizgileriyle dikkat çekiyor. Otomobilin şimdiden önemli bir satış başarısı yakalaması beklenmekte. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Maserati GranCabrio Folgore, tarihteki yerini aldı

Tasarımı İtalyan kültürüyle bezenmiş olan model, lansmana özel bir Liquid Rose rengiyle piyasaya sürülecek. Dış tasarımında klasik Maserati izlerini taşıyan Folgore, iç tasarım anlamında ise sınırları zorluyor. Marka logolu sofistik koltuklarıyla konforlu ön plana alan araç, son teknolojilerle donatılmış bir multimedya ekranla da birlikte gelecek. Böylece sürücünün tüm ihtiyaçlarını buradan karşılaması umuluyor.

Maserati'nin elektrikli modelleri arasında adeta zirveyi temsil eden GranCabrio Folgore, global pazarda ilgi gördüğü takdirde değişik versiyonlarıyla da karşımıza çıkabilir. Otomobilin resmi satış fiyatının ise 220 bin dolar civarında olması bekleniyor.

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İşte aracın öne çıkan teknik özellikleri:

    818 beygir güç

    1350 Nm tork

    0-100 km/s: 2,8 saniye

    83 kW/sa batarya kapasitesi

    386 km menzil

    270 kW DC hızlı şarj desteği

    Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Maserati yeni elektrikli araç serileri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Maserati marka bir elektrikli otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

    Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

    Maserati İtalya Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

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