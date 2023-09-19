Marvel's Avengers Sonsuza Kadar Satıştan Kalkıyor

Marvel's Avengers oyunu, eleştirilerin hedefi olmasının ardından yakında satıştan kalkacak. Oyunun geliştiricisi, oyuna yüzde 90 indirim yaparak son bir kıyak yaptı. Şu anda oyuna Steam ve PlayStation Store'da indirimli olarak sahip olabilirsiniz.

2021'de çıktığından beri eleştiri oklarının hedefinde olan Marvel's Avengers, yakında satıştan sonsuza dek kalkacak. Oyunun geliştiricisi, son bir kıyak yaparak oyuna yüzde 90 oranında bir indirim yaptı.

Sadece 24,90 TL'ye Marvel's Avengers sahibi olabilirsiniz

Crystal Dynamics daha önce 30 Eylül 2023'te bu talihsiz canlı hizmet oyunu için desteğini sonlandırmayı planladığını açıklamıştı ve bu tarihten sonra oyun artık dijital mağazalardan satın alınamayacak. Bu tarihe az bir süre kalmışken oyunun fiyatı büyük ölçüde düşürüldü.

Şu anda Marvel's Avengers hem Steam hem de PlayStation Store'da normal fiyatından yüzde 90 indirimli olarak sunuluyor, yani sadece 24,90 TL'ye sahip olabilirsiniz. Ay sonu geldiğinde en azından dijital olarak satın alınamayacak olsa da hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modları oyuna sahip olanlar için hala oynanabilir olacak.

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Ocak ayında Marvel's Avengers için desteğini çekeceğini duyuran Crystal Dynamics şunları söylemişti: "Topluluğumuzdaki herkesin bu karakterler ve hikayeleriyle büyük bir bağı olduğu için bunun hayal kırıklığı yaratan bir haber olduğunu biliyoruz. Bu maceraya bizimle birlikte katıldığınız için çok ama çok minnettarız.

Marvel's Avengers için duyduğunuz heyecan – destansı Fotoğraf Modu çekimlerinizden bir sonraki Kahramanlarımızın kim olacağına dair teoriler ürettiğiniz başlıklara ve Twitch yayınlarınıza kadar – bu oyunun hayata geçirilmesinde büyük rol oynadı."

Marvel's Avengers son büyük güncellemesini Mart ayında aldı ve bu da hayranlar için acı tatlı bir olay oldu; bazıları oyunu kaçırılmış bir fırsat olarak görürken, diğerleri onu "yanlış anlaşılmış" bir oyun olarak görüyor.

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Crystal Dynamics'e gelince, stüdyo şu anda bir sonraki Tomb Raider oyunu üzerinde sıkı bir şekilde çalışıyor. Unreal Engine 5 üzerine inşa edilmiş bir "sinematik aksiyon-macera" olarak pazarlanan oyunun yayıncılığını Amazon Games'in üstlendiğini biliyoruz, ancak oyunla ilgili diğer her şey ortaya çıkarılmayı bekleyen bir gizem.

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