Marvel hayranları buraya! EA'dan 3 yeni oyun geliyor

Disney bu sefer turnayı gözünden vurdu. Electronic Arts ile Marvel arasında 3 yeni oyun için anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

EA (Electronic Arts), bir süredir Marvel ile yakın temaslar kuruyor. Bunun neticesinde ise yeni Iron Man oyununun geleceğini öğrendik. Fakat bu kadar değil. Bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre işbirliğinin neticesinde toplamda 3 oyun piyasaya sürülecek. İşte detaylar…

Electronic Arts, Marvel evrenini ayağımıza getiriyor!

Electronic Arts ile Marvel işbirliği her geçen gün büyüyor. EA Motive stüdyosu tarafından geliştirme süreci başlayan Iron Man'in ardından 2 yapım daha karşımıza çıkacak. Fakat yakın zamanda piyasaya sürülmesini bekleyenler hayal kırıklığı yaşayabilir.

Zira Marvel Games Başkan Yardımcısı Jay Ong tarafından yapılan açıklamalar da bu yönde. Iron Man için ilk duyuru 2023 sonuna yetişse bile oyunun çıkması en erken 2024'ün son çeyreği olacak gibi gözüküyor. Ancak diğer 2 oyun için bu kadar beklememiz gerekmeyecek.

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Çıkmasını beklediğimiz 2. oyun Wakanda efsanesi Black Panter olacak. 3. yapım da Captain America. Marvel çoklu evrenlere girip oradan karakter devşirmeye karar vermediği sürece her iki karakter de Marvel Sinematik Evreni'ne veda etti. Fakat önümüzdeki yıllarda çıkan oyunlarıyla anısını yaşatmaya devam edecek.

Tabii bu işten en karlı çıkacak olan yine Disney. Çünkü EA ile anlaşmaları yalnızca Marvel evreni üzerinden ilerlemiyor. Hatta sızıntılara göre yeni bir Star Wars oyunu için EA, Apex Legends yapımcısı Respawn Entertainment ile el sıkıştı. Bu oyun da Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devamı niteliğindeki Star Wars Jedi: Survivor olacak.

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