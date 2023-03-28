Martı nasıl kullanılır? Martı nasıl kiralanır? [2023]

Son zamanlarda mikromobilite araçlar popüler hale gelmeye başladı. Şüphesiz Martı projesi de bunların başında geliyor. 2019'da faaliyete geçen proje, Türkiye'nin belirli illerinde hizmet vermeye devam ediyor. Her yaştan insanın ilgisini çeken elektrikli scooter, özellikle trafiğin fazla olduğu illerde çok işe yarıyor. "Martı nedir, nasıl kiralanır, Martı uygulaması nasıl indirilir" gibi çoğu kişinin merak ettiği sorulara cevap verdik.

Martı nedir?

Öncelikle Martı projesinin ne olduğuna bir göz atalım. Türk mühendisler tarafında geliştirilen elektrikli scooter, oldukça eğlenceli bir ulaşım aracı. Dilediğiniz zaman kiralayarak trafiğe takılmadan istediğiniz yere gidebileceğiniz Martı, 2023 yılı itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi trafiğin çok olduğu illerde kullanılıyor.

Scooter ardından elektrikli aracıyla yollarda

Eğer trafiğin çok olduğu şehirlerden birinde yaşıyorsanız yol kenarlarında bu elektrikli scooterlara rastlamanız muhtemel. Ücretli olan bu hizmet, dakika başına ücretlendirme yapıyor.

Martı uygulaması nasıl indirilir?

İndirmesi oldukça kolay olan uygulama, ücretsiz bir şekilde kullanıcıları sunuldu. Tek yapmanız gereken iOS veya Android cihazınızda uygulama marketine girerek uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirmek. Dilerseniz aşağıdaki linklerden de uygulamayı indirebilirsiniz.

Martı iOS uygulamasını indirmek için tıklayın.

Martı Android uygulamasını indirmek için tıklayın.

Nasıl kiralanır?

Uygulamayı indirdikten sonra içindeki haritayı kullanarak martıları bulmaya başlayabilirsiniz. Harita üzerinden elektrikli scooterı bulduktan sonra üzerinde yer alan barkodu uygulamaya okutun.

Barkodu okuttuktan sonra uygulama size 4 haneli bir şifre gönderecek. Şifre geldikten sonra martının üzerinde bulunan kilidi bu şifreyi kullanarak açın. Kilit açıldıktan sonra scooter kullanıma hazır olacaktır.

Kontrolleri nasıl?

Scooterı hareket ettirmek için yapmanız gereken tek şey, ayağınızla iki defa ittirmeniz gerekiyor. Scooter hareketlenmeye başladıktan sonra da sağ tarafta bulunan düğme ile hızlanma, sol tarafta bulunan düğme ile de fren yapabilirsiniz.

Tabii ki Martı scooterının da belirli kuralları var. Bunlar:

18 yaşını doldurmuş olmak

16 ve 18 yaş aralığında olanlarda ise M ve A1 ehliyet şartı aranacak

Azami hız saate 18 km olacak

Birden fazla kişinin binmesi yasak

Yayaları ve engelli/yaşlı vatandaşlar tehlikeye sokulmayacak

Kişisel eşya taşınamaz

Yolculuğu nasıl sonlandırabiliriz?

Yolculuğunuzu sonlandırmak istediniz veya şarjınız bitmeye başladı. Böyle bir durumda scooterı ilk gördüğünüz direğe bağlayarak yolculuğu sonlandırabilirsiniz. Ancak burada bazı püf noktalar var. Scooterı direğe bağladıktan sonra fotoğrafını çekip kaydetmeniz gerekiyor. Fotoğraf çekimi esnasında yapılacak bir hata ceza ödeme nedeni.

Ek olarak dikkat etmeniz gereken şey, scooterı herkesin rahatlıkla girebileceği bir yere park etmeniz. Park esnasında yapılacak bir ihlal nedeniyle para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Son olarak eklemek istediğimiz şey; martıyı kullanırken herhangi bir kazaya karışmanız durumunda, scooterda meydana gelecek hasarları sizin karşılamanız gerekecek. Bu nedenle Martı scooterlarını kiralamadan önce bu kuralları bilmeniz gerekiyor.

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