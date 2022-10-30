Mars'a çarpan meteorun açtığı krater şaşkınlık yarattı!

Mars'a çarpan meteor gezegende büyük bir sarsıntıya neden olurken, oluşturduğu devasa krater ise yeni ortaya çıktı.

Güneş sisteminde şimdiye kadar tanık olunan en büyük meteor çarpmalarından birisi iki farklı Mars görevi tarafından kaydedildi. Bu etki, sismik dalgaların gezegeni ciddi bir şekilde sarmasına neden olurken, bilim adamlarının Mars'ın iç yapısı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağladı.

Mars'ta oluşan krater gezegen hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağladı

24 Aralık 2021'de gerçekleşen bu çarpışmanın sonucu olarak NASA Insight aracı ile 4 büyüklüğünde bir deprem gözlemlenmişti. Ancak, Mars Reconnaissance Orbiter tarafından yörünge üzerinden toplanan yüzey görüntülerini inceleyen araştırmacılar, meteor çarpmasının ardından oluşan depremlerle aynı anda oluşan devasa bir krateri farketmiş durumdalar.

Bu kadar büyük bir kraterin görülmemiş bir şey olduğunu aktaran araştırmacılar, bu sayede Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşabileceklerini umuyor. Bilim insanları keşfedilen kraterin jeoloji tarihinde heyecan verici bir an olduğunu söylerken, araştırmalara devam edeceklerini belirttiler.

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Gezegene çarpan meteorun 5 ila 12 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor. 152 metre genişliğinde ve 21 metre derinliğinde bir krater oluşturan bu çarpılma gezegenle ilgili yeni bulgular sağladı. Gezegene çarptığında, yüzeyin altındaki katmanları açığa çıkaran meteor ve kraterden 37 kilometre uzaklığa kadar enkaz parçası fırlattığı ortaya çıktı.

Metourun çarpması ile devasa bir kraterin ortaya çıkmasının yanı sıra gezegen yüzeyinde sismik dalgalar yayıldı. Bu yüzey dalgalarının oluşumunun oldukça nadir olduğunu belirten araştırmacılar, bu sayede gezegenin kabuk yapısı hakkında daha fazla bilgiye ulaştıklarını belirtiyor.

Bu yeni bilgi ile birlikte araştırmacılar, çarpma alanı ve yayılan parçalar arasındaki alanının daha yüksek bir yoğunluğa sahip olduğunu ortaya koydu. Önceki ölçümler ise, arazinin altındaki kabuğun daha düşük bir yoğunluğa sahip olduğunu ifade ediyordu. Bu yüzeyde ise farklı kaya türleri veya yerin altındaki kayaların gezegenin diğer bölgelerinden farklı bir süreçle oluşmuş olabileceği düşünülüyor.

Mars'a çarpan bu büyük meteor araştırmacıların kızıl gezegene daha geniş bir açıdan bakmaları gerektiğini göstermiş oldu. Peki siz Mars yüzeyi ve oluşan krater hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.