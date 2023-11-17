Marmara OSB ve H2DER Bandırma'ya Yeşil Hidrojen Merkezi Kuracak

Marmara Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ve Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) iş birliğiyle, Bandırma ilçesine Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi kurulacak.

H2DER Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği'nin Marmara OSB ev sahipliğinde Bandırma'da gerçekleştirilen Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Akar, H2DER Başkanı Yusuf Günay, Marmara OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akar ve Marmara OSB Bölge Müdürü Hakan Sönmez katıldı.

Günay, yaptığı konuşmada, dünyanın, şu an enerji piyasaları açısından çok önemli bir aşamayı yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu enerjide yeşil dönüşüm olarak adlandırabiliriz. Yeşil dönüşümün ana merkezinde de yeşil hidrojen var. Paris İklim Sözleşmesi'nin olmazsa olmazlarından biri de yeşil hidrojendir. Avrupa Birliği çok ciddi bir yeşil hidrojen alımıyla ortaya çıkıyor. Biz de bu hidrojen çağı diye nitelendirdiğimiz bu çağı kaçırmayalım istiyoruz. Türkiye bu alanda önder ülkelerden biri olsun diye faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün bu amaçla Marmara OSB'yi ziyaret ettik. Marmara OSB'de bir alanın Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi olarak tahsis edilecek olması bizi çok sevindirdi."

Akar da yeşil organize sanayi bölgesi olmak üzere bir hedeflerinin bulunduğuna değinerek, "Hidrojen yenilikçi bir yeşil enerji ve biz de bütün yeniliklere açık bir organize sanayi bölgesiyiz. Bizim için doğayı korumak çok önemli bir kıstas. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği'nin üyesi olmaktan çok mutluyuz. Bugünkü toplantımızda Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi kurmak üzere ön bir karar aldık." ifadelerini kullandı.