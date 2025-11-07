Haberler

Marmara Denizi Mercanları Projesi Sonuç Toplantısı Düzenlendi

Marmara Denizi Mercanları Projesi Sonuç Toplantısı Düzenlendi
Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ÇOMÜ işbirliğiyle yürütülen Marmara Denizi Derin Su Sert Mercanları Projesi'nin sonuç toplantısı, önemli konuşmalar ve tanıtım filmi ile gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğiyle yürütülen Marmara Denizi Derin Su Sert Mercanları ve Altın Mercan Yaşam Alanlarının Ortaya Çıkarılması ve Mercan Biyoçeşitlilik Tespiti Projesi'nin sonuç toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım filmi gösterildi.

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Abdullah Uçan tarafından açılış konuşmaları yapıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise proje sayesinde çok önemli bir çalışmaya imza atıldığını söyledi.

ÇOMÜ olarak Marmara Denizi'nin ve çevresindeki kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik her türlü bilimsel girişimi kurumsal sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Erenoğlu, "Bu proje, yalnızca bir bilimsel çalışma değil, aynı zamanda denizlerimizin sürdürülebilir geleceği için atılmış güçlü bir adımdır." dedi.???????

Rektör Erenoğlu, habitatların ortaya çıkarılması ve biyoçeşitliliğin belgelenmesinin stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Teknoloji
