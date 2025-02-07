Marmara'da Müsilaj Uyarısı: Kirlilik ve İklim Değişikliği Etkili

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, Marmara'da yeniden ortaya çıkan müsilajın, karasal baskı, denizlerdeki kirlilik ve iklim değişikliğine bağlı artık kıyılarda daha çok görüleceği uyarısında bulundu.

Deniz biyoloğu Prof. Dr. Taşkın, yaptığı açıklamada, 2021 yılında Marmara Denizi ve Kuzey Ege kıyılarında görülen müsilajın ekosistemi ciddi şekilde etkilediğini hatırlattı.

Bundan sonraki yıllarda o bölgede pek müsilaj olayı görülmediğini dile getiren Taşkın, şunları kaydetti:

"Ancak son dönemde Saros Körfezi ve Çanakkale Boğazı'ndaki incelemelerde hem yüzeyde hem de su altında yoğun müsilaj oluşumuna rastlandığını görüyoruz. Karasal baskı, denizlerde oluşan kirlilik, küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda müsilaj olayı artık kıyılarda daha çok görülecektir. 2021 yılında Marmara Denizi'nin genelini etkileyecek bir müsilaj üretme potansiyelini gördük. Maalesef kıyılarımızda yoğun kirlilik baskısı var ve bu özellikle kıyı kentlerin evsel-endüstriyel deşarj suları, iç bölgelerden gelen nehirlerin taşıdığı atıklarla kıyı yapısının bozulması sonucunda oluyor."

Prof. Dr. Taşkın, kirlilik ve taşınan sedimentle denizlerde fırsatçı türlerde de artış gözlendiğini vurguladı.

Müsilaj tabakasının yüzey suyunda toplandıktan sonra zamanla dibe çökerek hassas olan deniz çayırları gibi deniz mercanlarının da üzerini kapladığına işaret eden Taşkın, "Marmara Denizi'nde olduğu gibi Kuzey Ege kıyılarında görülen müsilajın kaynağını, küresel ısınmaya bağlı deniz yüzey suyu sıcaklığındaki artış, kirlilik ve fırsatçı türlerin artış göstermesi ve bu türlerin bakteriyel bozunması olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.