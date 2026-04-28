Manisalı Gazeteciler dron ehliyetlerini aldı

Manisa Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından hayata geçirilen "Manisa Medya Akademisi" projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan gazeteciler, düzenlenen törenle İHA-1 Ticari Pilot Ehliyetlerine kavuştu. Dijital dönüşüme uyum sağlamayı hedefleyen proje sayesinde yerel basının teknik kapasitesine önemli bir katkı sunulmuş oldu.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde, Türk Kızılay Manisa İl Başkanlığı ev sahipliğinde ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MCBÜSEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim programı başarıyla tamamlandı. Altı gün süren yoğun teorik ve pratik eğitimlerin ardından sınavları geçen gazeteciler için cemiyet merkezinde sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan MGC Başkanı Önder Aydın, projenin yerel medya adına bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Günümüz haberciliğinde dijitalleşme artık bir tercih değil zorunluluktur. Manisa Medya Akademisi ile meslektaşlarımızı geleceğin haberciliğine hazırlama sözü vermiştik. Bugün bu sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Artık haber sadece yerde değil, gökyüzünde de takip edilecek" dedi.

Aydın, projeye destek veren Manisa Valisi Vahdettin Özkan başta olmak üzere Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Öner Gürsel ve projede emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

MCBÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Cenk Yoldaş ise üniversite-şehir iş birliğinin güçlü bir örneğini sergilediklerini ifade ederek, "Altı gün süren eğitimlerde gazetecilerin azmi bizleri memnun etti. Bu programla birlikte sahada çok daha nitelikli işlere imza atacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından MGC Başkanı Önder Aydın ve MCBÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Cenk Yoldaş tarafından gazetecilere İHA-1 Ticari Pilot Ehliyetleri ve sertifikaları takdim edildi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan ve 28 Kasım 2025 tarihinde başlayan Medya Akademisi projesi kapsamında gazeteciler, yapay zeka haberciliği, haber yazım teknikleri, kriz anlarında habercilik, sosyal medya haberciliği ile hukuki hak ve sorumluluklar gibi alanlarda uzman akademisyenlerden eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan gazeteciler, dron eğitimlerine katılarak kendilerini mesleki anlamda geliştirme imkanı buldu. - MANİSA

