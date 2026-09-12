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Malatya'da Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı devam ediyor

Malatya'da Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı devam ediyor
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Malatya'da TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı sürüyor.

Malatya'da TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışı sürüyor.

Tulga Havalimanı'nda düzenlenen yarışmalara 113 takım katılıyor.

Hazırlıklarını tamamlayan yarışmacılar, kendilerine verilen sürede montajlarını tamamladıkları araçlarını piste çıkararak yarışmaya başlıyor.

Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hale Nur Ünal, AA muhabirine, üniversite bünyesindeki 1,5 Adana AGM İHA takımı olarak yarışmaya katıldıklarını söyledi.

Ünal, "Döner kanat kategorisine katıldık. Dört uçuş hakkımız vardı, hepsini tamamladık. Uçuşlarımız başarılı geçti. Yazılımı da dahil hepsini biz yaptık. İlk kez katıldık, bizim için güzel bir deneyimdi. Ekip olarak çok heyecanlıydık." diye konuştu.

Giresun Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden yeni mezun olan Hatice Ece Kırk ise Smart Bee isimli takımın 10 kişiden oluştuğunu ifade etti.

Su yüzeylerinde uçurmak için dron hazırladıklarını dile getiren Kırk, "Bu dronla su üzerinde rip olarak adlandırılan çeken akıntıları tespit ediyoruz. Eğer akıntı varsa, yapay zeka aracılığıyla suda yüzen insan var mı diye kontrol ediyoruz. Yüzen insan varsa sesli ikaz sistemiyle 'çapraz yüzerek çıkabilirsin', 'bu bölgede rip vardır' gibi uyarıda bulunuyor. Boğulma tehlikesi geçiren bir insan varsa dronun altında can kurtarma torpidomuz var, onu atıyor. Kendi yaptığımız pardus işletim sistemi ile yer kontrol istasyonumuza bildirim gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Yarışlar yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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