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Malatya'da Türk Yıldızları gösterisi yağmur altında Tulga Kışlası'nda yapıldı

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Malatya'da Türk Yıldızları gösterisi yağmur altında Tulga Kışlası'nda yapıldı
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Malatya'da olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen Türk Yıldızları gösteri uçuşu, bugün Tulga Kışlası'nda gerçekleştirildi. Sağanak yağışa rağmen binlerce vatandaş gösteriyi izlemek için bölgeye akın etti; yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Malatya'da olumsuz hava şartları nedeniyle daha önce ertelenen Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu, bugün Tulga Kışlası'nda gerçekleştirildi. Sağanak yağışa rağmen gösteriyi izlemek için binlerce vatandaş bölgeye akın etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemek için binlerce vatandaş, program öncesinde Tulga Kışlası'na gitmek için yollara çıktı. Bölgede etkili olan sağanak yağış ve yoğun kalabalık nedeniyle yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Programı takip etmek isteyen basın mensupları da yoğun trafik nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini yağmur altında izledi. Gösteri uçuşunun ardından da trafik yoğunluğu devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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