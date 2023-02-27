Malatya'da deprem meydana geldi!

Türkiye, bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu iklimsel yapısı nedeniyle sıkça depremle karşı karşıya kalıyor. Son olarak AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Malatya'da deprem meydana geldiğini açıkladı.

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6 kilometre derinlikte gerçekleşen bu depremin Şanlıurfa'ya 123 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki Deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

AFAD can kaybı, yaralı ve yıkılan bina sayısına ilişkin bir açıklama yaptı. Buna göre 1 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 69 vatandaşımız yaralandı. 29 bina yıkılırken 7'sinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalarda 650 personel görev alıyor. (Açıklamalar geldikçe içeriğimiz güncellenecektir.)

Türkiye'nin en riskli deprem bölgeleri nereler?

Deprem anında yapılması gerekenler

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Deprem bittikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

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