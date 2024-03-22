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macOS Sonoma 14.4 Güncellemesi iCloud Dosyalarını Silme Hatası

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Macos Sonoma 14.4 güncellemesinin kullanıcıları için beklenmedik bir sorun getirdiği ortaya çıktı. iCloud'da saklanan dosyaların eski versiyonlarını silen bir hata, işlerine ve veri yönetimine büyük önem veren kullanıcılar için endişe verici bir durum yaratıyor.

Macos Sonoma 14.4 iCloud hatası: Eski versiyona dönmeyi imkansız hale getiriyor

Macos Sonoma 14.4 güncellemesi, kullanıcıların iCloud'dan yeniden indirdikleri dosyaların eski versiyonlarını silen bir hata içeriyor. Bu, yalnızca en güncel dosya versiyonunu değil, işletim sistemi tarafından kaydedilen önceki versiyonları da etkiliyor ve kullanıcıların eski bir versiyona geri dönme imkanı kalmıyor.

Raporlar, bu dosya versiyonlarının geri getirilemediğini belirtiyor. Geçmiş macOS sürümlerinde bu dosyaların geri getirilebildiğini belirterek, bu hatanın yalnızca macOS Sonoma 14.4 ile ilişkili olduğunu vurguluyor.

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Raporlara göre, bu hata yalnızca belirli durumlarda ortaya çıkıyor:

macOS Sonoma 14.4 yüklü olmalı.

iCloud'da birden fazla versiyona sahip bir dosya olmalı, örneğin Pages'te bir belge.

Kullanıcının iCloud Drive'da "Optimize depolama" özelliği etkinleştirilmiş olmalı.

iCloud Drive'da birden fazla sürümü bulunan bir dosya, bağlam menüsündeki kontrol tıklamasıyla erişilebilen "İndirmeyi kaldır" düğmesi aracılığıyla yerel aygıt üzerinden kaldırılırsa, tüm versiyonlar "güncel olanlar dışında" kalıcı olarak siliniyor.

macOS Sonoma 14.4'ün iCloud ile ilgili bu hatası, veri yönetimi ve güvenilirlik açısından önemli sorunları ortaya çıkarıyor. Kullanıcılar için, önemli dosya versiyonlarını kaybetmek, çalışmalarında aksamalara ve veri güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açabilir.

Bu durum, Apple'ın işletim sistemi güncellemelerinin test ve doğrulama süreçlerinde daha dikkatli olmasının gerekliliğini vurguluyor ve gelecekte benzer hataların önlenmesi için daha kapsamlı önlemler alınmasını zorunlu kılıyor.

Bu hata, kullanıcılar için önemli veri kayıplarına yol açabilir ve macOS Sonoma'nın güvenilirliğine dair endişeleri artırabilir. Apple'ın bu sorunu nasıl ele alacağı ve gelecekteki güncellemelerde bu tür hataları önlemek için ne gibi önlemler alacağı merak konusu.

Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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