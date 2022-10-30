M2 MacBook Pro bekleyenlere kötü haber!

Apple, en güçlü çipi M2'ye sahip 14 ve 16 inç MacBook Pro'ların lansman tarihini geciktirebilir. Bloomberg editörünün son iddiasına göre, Apple, 2023'e kadar M2 çipli yeni Mac modellerini çıkarmayacak. 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'nun yeni sürümleri 2023'ün ilk çeyreğine kalabilir.

M2 çipli MacBook Pro 2023'e kaldı

Bloomberg editörü Mark Gurman tarafından hazırlanan son rapor, Apple'ın yeni Mac modellerini 2023'e sakladığını gösteriyor. Apple'ın son çeyrekteki satışlarının durgun geçmesinin ardından, sonbahar lansmanı ertelendi. Yeni raporlar ise Apple'ın 2022'deki Mac lansmanlarını 2023'ün ilk çeyreğine kaydırdığını gösteriyor.

Mark Gurman, M2 çipli MacBook Pro'ların Kasım ayında piyasaya sürülmeyeceğini söyledi ve Apple'ın bazı lansmanları ileri tarihe attığını belirti. Gurman'ın iddiasına göre, 2023'ün ilk çeyreğinde 14 ve 16 inç MacBook Pro görebiliriz.

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Apple, Mac satışlarındaki kırılmayı yeni modelleri erteleyerek atlatmak istiyor. Yılbaşı tatili dönemimde M2 çipli MacBook Pro'ları sunmak yerine, yeni Mac'leri birkaç ay içinde piyasaya sürecek gibi duruyor. Yani Mart başında sunulacak macOS Ventura 13.3 ile aynı zamana denk gelecek.

Yeni lansman ne zaman olursa olsun, büyük olasılıkla M2 çipli 14 inç MacBook Pro ve 16 inç MacBook Pro'yu içerecek. Ayrıca uzun süredir söylentilerle gündemden düşmeyen Mac mini ise M2 ve tasarım değişikliğiyle sunulabilir.

ARM tabanlı Mac ailesi ile yeni bir dönem başlatan Apple, hem güç tüketimi hem de performans konusunda rakiplerini geride bırakmayı başardı. M serisi işlemciler ile yüksek verimli cihazlar üreten şirket, kullanıcılara daha yüksek performanslı ürün sunmak için kolları sıvadı.

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