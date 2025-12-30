'Dijital Çağda Hayatta Kalmak' eğitim programlarıyla 1449 öğrenciye ulaşıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine yönelik "Dijital Çağda Hayatta Kalmak" konulu eğitim programları düzenlendi.

Proje Koordinatörü, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Safe-You Projesi'nin "Dijital Çağda Hayatta Kalmak" konulu eğitim programlarının, ERÜ ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildiği belirtti.

30 Aralık 2025'te sona eren eğitim programlarının ana temasının, dijital ortamlarda bireysel risk ve fırsat yönetimi olarak belirlendiğini aktaran Aydın, "Programlar, lise öğrencileri ile rehber öğretmenler, akademisyenler ve güvenlik yetkilileri arasında geniş bir etkileşim alanı oluşturdu. 'Bağlantıda değil bilinçte kalın' mottosuyla 1449 lise öğrencisine ulaşan programlar, dijital çağda hayatta kalmayı, 'ekranı kapatmak değil; zihni açık, dikkati uyanık ve iradeyi diri tutmak' olarak ele alıyor." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin okullarda yaygınlaştırılmasının planlandığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Z Kuşağını, dijital hayata katılmak, dijital esenlik, dijital toplumda yaşamak-öğrenmek ve çalışmak için ihtiyaç duyulan güncel beceri ve tutumlar bakımından desteklemeyi amaçlayan eğitim programlarının talep edilmesi halinde diğer okullara da yaygınlaştırılması planlanıyor. Safe-You'nun, öğrencilerin dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli hareket etmesine zemin hazırlamayı ve emniyet birimlerinin katkılarıyla, dijital güvenlik ve siber suçlara karşı önleyici çalışmaların sahaya aktarılmasını hedefleyen eğitim materyallerine https://safeyou.erciyes.edu.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir."