Andrew Kunik, diğer mantar avcılarının pek tercih etmeyeceği yerlere gidiyor.İlgilendiği küçük kahverengi mantarlar çürümüş odun ve yosun üzerinde yetişiyor. Bu mantarları bulmak için bataklıklarda yürümek gerekebiliyor. Florida Üniversitesi'nden mantar biyoloğu olan Profesör Matthew Smith, "Sivrisinekler onu bir şekilde rahatsız etmiyor ve suda rahatça yüzüyor" diyor."Herkes buralara girmekten korkuyor ama Andrew korkmuyor."Cesareti, olağanüstü bir keşfi beraberinde getirdi. "Sihirli mantar" olarak adlandırılan mantarlarda bulunan psikedelik bileşik psilosibini ve potansiyel ölümcül zehirler ailesi amatoksinleri aynı anda üreten bilinen ilk mantarı buldu.

Araştırmacılar, Kasım ayında Current Biology dergisinde yayınlanan bulgularında bu mantara "kara sihirli mantar" adını verdiler.Kunik, lisans öğrencisi olduğu dönemde Florida Üniversitesi'ndeki bir doğa koruma alanına yaptığı gezilerde, eti zarar gördüğünde maviye dönen küçük, kahverengi bir mantarla karşılaştı.Mavi morluklar, psilosibin adlı psikedelik bileşiğin varlığının bir işareti olabiliyor. Ancak araştırmacılar, amatoksin bulunmasıyla daha çok bilinen küçük mantar grubu Galerina'da bunu görmeyi beklemiyorlardı. Amatoksinler, zehirli mantar gibi kötü şöhretli türlerde de bulunan bir toksin ailesi.Kunik "Bu durum, kimyasal olarak alışılmadık bir şeyler yaşanıyor olabileceği fikrine kapılmamıza neden oldu" diyor.Florida Üniversitesi kimya bölümünde yapılan analizler, her iki bileşiğin de varlığını doğruladı.Kunik "Hayretler içinde kaldık ve bu, 'evreka' anıydı" diyor."Bu bir nevi Venn diyagramı gibi. Bir çemberde zehirli amatoksin üreten mantarlar, diğer çemberde ise halüsinojenik psilosibin üreten mantarlar yer alıyor."

Smith, "Bu, küçük örtüşme noktasında bilinen tek tür" diye ekliyor. Bu iki özelliği birden gösterebilen bir türün, "insanları tamamen farklı iki açıdan heyecanlandırdığını" söylüyor.Kunik'in "cennet merdiveni" önerisi de dahil, bazı tartışmaların ardından araştırmacılar türe verecekleri takma adda karar kıldılar.Smith, "Kara sihir, doğası gereği çoğu insana mantıklı geliyor" diyor. "Herkes sihirli mantarların ne olduğunu biliyor."Bu keşif, mantar bilimcileri için olduğu kadar, yabani mantar toplamaya meraklı herkes için büyük önem taşıyor.Bu bize, psilosibin varlığının bir mantarın yenilebilir olduğu anlamına gelmediğini, Galerina indica'da potansiyel olarak ölümcül toksinler de bulunduğunu gösteriyor.Genetik bir el sıkışma

Çalışmanın bir diğer ilgi çekici yönü ise mantarın bu iki bileşiği üretme yeteneğini nasıl kazandığı.Genetik analiz, mantarın atalarının psilosibin üretme genlerini yatay gen transferi adı verilen bir süreçle edinmiş olabileceğini ortaya koydu.Bu, türün genetik materyali bir ebeveynden miras almadığı, aksine başka bir organizmadan, muhtemelen başka bir mantardan aldığı anlamına geliyor.Utah Üniversitesi'nden mantar uzmanı ve çalışmanın evrimsel analizine rehberlik eden Dr. Bryn Dentinger, bunu genetik materyalin aktarılmasıyla sonuçlanan bir el sıkışmaya benzetiyor."Temas yoluyla bir başkasından bazı genleri alıp daha sonra bunları kendi genomunuza dahil edebilirsiniz" diyor.Çalışma, uzaktan akraba iki Galerina türünün psilosibin ürettiğini gösteriyor. Bu da genlerin iki ayrı evrimsel olayda edinildiğini ve daha sonra nesilden nesile aktarıldığını düşündürüyor.Smith "Bu da bana bu bileşiğin mantar için gerçekten de oldukça faydalı bir şey yaptığını düşündürüyor" diyor.Dentinger'e göre, bu sürecin iki kez gerçekleşmiş olması dikkat çekici çünkü yatay gen transferi mantarlarda nadir görülen bir durum olarak kabul ediliyor.Bu kimyasallar ne işe yarıyor?Bir mantarda bu kadar farklı iki bileşiğin bulunması, bilim insanlarını hala şaşırtan bir soruyu gündeme getiriyor: Bunların işlevi ne?Psilosibin, insanlar üzerindeki etkileriyle ünlü.Vücutta psilosine dönüştürülüyor ve bu da beynin serotonin sistemini etkileyerek algıyı, ruh halini ve zaman algısını değiştirebiliyor.Bilim insanları bunun mantarın kendisi için ne işe yaradığını bilmiyor, ancak muhemel bir açıklama, mantarları onlarla beslenen hayvanlardan koruması.Kunik, psilosibinin mantarlarla beslenen nematod solucanlarının iştahını ve hareketlerini etkilediğinin gösterildiğini söylüyor.Bir diğer hipotez ise psilosibinin mantarları yiyen hayvanlarda enerji verici bir etki yaratarak onları daha uzaklara gitmeye ve mantar sporlarını yaymaya teşvik edebileceği.Ancak bunların hepsi spekülasyon. Dentinger, "Bu bileşiklerin doğada ne gibi bir rol oynadığı hakkında hiçbir fikrimiz yok" diyor.Psikedelik etkinin muhtemelen bir "yanıltıcı unsur" olduğunu düşünüyor."Öylesine kendimize odaklanmış durumdayız ki bu bileşiğin doğadaki nihai işlevsel rolünün bizim deneyimimiz olduğunu düşünüyoruz" diyor. "Ama muhtemelen yanılıyoruz."Karmaşık bir geçmiş

Psikedelik mantarlar, bunca hayranlık uyandırmalarına rağmen, mantar dünyasının sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor.Kunik, bilinen türlerin yalnızca birkaç yüzünün psilosibin ürettiğini tahmin ediyor.Sihirli mantarlar, binlerce yıldır geleneksel törenlerde ve eğlence amaçlı kullanılıyor.Psilosibin 1960'larda popülerlik kazandı ve karşı kültür hareketleriyle ilişkilendirildi. Fakat daha sonra birçok ülke kısıtladı veya yasakladı ve bu da tıbbi kullanımına yönelik araştırmaları büyük ölçüde sınırladı.Smith "Genel olarak psikedelik maddeler konusunda insanlar heyecanlıydı, sonra belki de biraz fazla heyecanlandılar ve ardından kimsenin bunlara sahip olmasına izin verilmedi" diyor. "Ve şimdi bence insanlar belki de bir orta yolun olduğunu fark ediyorlar."Psikedelik maddelerin potansiyel tedavi edici özellikleri nedeniyle yeniden ilgi görmeye başladığına dikkat çekiyor.Son dönemde yapılan bir dizi araştırma, psikedelik ilaçların depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu gibi rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olabileceğini gösteriyor.Ancak psikedelik mantarlar hala yeterince anlaşılmamış durumda.Keşfedilecek bir dünya"Kara sihirli mantarın" keşfi, mantar alemi hakkında hala ne kadar çok şeyin bilinmediğini ortaya koyuyor.Bilim insanları, tahmini üç ila beş milyon mantar türünden yaklaşık 150 binini tanımladı. Dentinger, mantar türlerinin yaklaşık %95'inin bilim dünyasında bilinmeyen türler olduğu anlamına geldiğini ve hem kendisinin hem de meslektaşlarının sahada düzenli olarak yeni türler keşfettiğini söylüyor."Onları tanımlamak için yeterli zamanımız yok," diyor. "Hepimiz kucağımızda onlarca yeni türün üzerinde oturuyoruz."Mantar türlerinin çok daha küçük bir oranı içlerindeki kimyasal bileşikler açısından incelendi. Kunik, bilim insanlarının henüz aramayı bilmediği başka bileşiklerin de olduğunu belirtiyor.Dentinger "Bu inanılmaz, çığır açan keşifler hep burnumuzun dibinde" diyor. "Florida'daki bir bataklıktaki yosunlu tümsekleri inceleyen bir lisans öğrencisi, mantarlar kimyası hakkındaki anlayışımızı tamamen değiştirdi.""Sadece bakmamız gerekiyor."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .