Lentatek, IDEF'23'te Yerli ve Milli Teknolojilerini Tanıtacak

Lentatek, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23), tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği, üstün teknolojiye sahip insansız hava araçlarını, hidrojen-yakıt pili teknolojilerini ve dijital sağlık teknolojileri kapsamında geliştirdiği 'Askeri Sağlık Kiti'ni tanıtacak.

Lentatek, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23), tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği, üstün teknolojiye sahip insansız hava araçlarını, hidrojen-yakıt pili teknolojilerini ve dijital sağlık teknolojileri kapsamında geliştirdiği "Askeri Sağlık Kiti"ni tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, insansız ve otonom sistemler, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri, uzay teknolojileri, kritik tesis ve sınır güvenliği teknolojileri, dijital sağlık teknolojileri alanlarında Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden Lentatek, Türk savunma sanayiinin en önemli uluslararası etkinliği sayılan IDEF'23'te geliştirdiği ürün ve teknolojileri sergileyecek.

İstanbul'daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 25-28 Temmuz'da 16'ncısı gerçekleştirilecek olan fuara devlet yetkililerinin yanı sıra yerli ve yabancı şirketlerin üst düzey yöneticileri katılacak. Lentatek'in bu yıl ikinci salon, 202 numaralı stantta sergileyeceği teknolojiler arasında, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen insansız hava araçları Kargı ve Karayel öne çıkıyor.

İlk kez sergilenecekler

Fuarda yer sistemleri, seyerüsefer-otomatik uçuş kontrol sistemi tasarımı ve üretimi ile sistem yazılımı tamamen Lentatek tarafından gerçekleştirilen Kargı'nın kameralı versiyonuyla Karayel'in her türlü hava koşulunda gündüz/gece kullanılabilen ve bu sayede bulutlu havalarda dahi görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapabilmeyi mümkün kılan radar sistemi (SAR) entegre edilmiş versiyonu IDEF'te ilk kez sergilenecek.

Lentatek öncülüğünde ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TEI iş birliği ile yürütülen Kargı projesi kapsamında geliştirilen insansız hava aracının kameralı versiyonu "Kameralı Kargı Dolanan Mühimmat Sistemi", daha önce Azerbaycan, Güney Afrika ve Endonezya'daki savunma fuarlarında tanıtılmıştı.

Lentatek fuarda ayrıca yakıt pilli mini insansız hava aracı, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri ve dijital sağlık teknolojileri kapsamında geliştirdiği "Askeri Sağlık Kiti"ni de sergileyecek.

Lentatek'in geliştirdiği Dijital Askeri Sağlık Çözümleri, çatışma ortamında görevli askeri personelden gelen tüm sağlık parametrelerinin, sağlık durumlarının ve takip aktivitelerinin doğru ve güvenli şekilde elektronik ortam üzerinden aktarılmasını sağlıyor. Lentatek IDEF'23 aracılığıyla Askeri Sağlık Kiti'ni de ilk kez uluslararası düzeydeki bir fuarda tanıtmış olacak.

Verilen bilgiye göre, İnsansız hava aracı Karayel, artırılan geniş alan gözetleme kabiliyeti sayesinde keşif, karakol, işaretleme ve taarruz görevlerini daha yetkin şekilde yapabiliyor. Araç bu sayede görüşün elverişsiz olduğu kötü hava şartlarında dahi farklı hız ve boyutlarda olan tespiti zor hedeflerin takibini mümkün kılıyor.

Lentatek tarafından TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Kargı Sistemi, düşman entegre hava savunmasındaki radarların ve satıhtan havaya silah sistemlerinin baskı altına alınması ve tahrip edilmesine hizmet ediyor. Düşman hava sahasında uzun süre gezinerek, hava savunma radarlarını pasif kalmaya zorlayan hava aracı, üzerindeki RF Arayıcı Başlık ve Tahrip Sistemi ile hedefi bulup başarıyla imha ediyor.