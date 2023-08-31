Lenovo ThinkCentre M90S Gen 4: Ofis Kullanımına Hitap Eden Yeni Mini Bilgisayar

Lenovo bugün yeni mini masaüstü bilgisayarı Lenovo ThinkCentre M90S Gen 4'ü tanıttı. Özellikleri ve tasarımıyla ofis kullanımına hitap eden ThinkCentre M90S Gen 4, birden fazla varyasyona sahip. Gelin bu mini bilgisayarın özelliklerine göz atalım.

Lenovo bugün yeni mini masaüstü bilgisayarı Lenovo ThinkCentre M90S Gen 4'ü tanıttı. Özellikleri ve tasarımıyla ofis kullanımına hitap eden ThinkCentre M90S Gen 4, birden fazla varyasyona sahip. Gelin bu mini bilgisayarın özelliklerine göz atalım.

Intel işlemcilerden güç alacak!

Hepimiz üniversitelerde ya da resmi kurumlarda böyle mini bilgisayarlara rastlamışızdır. Evde kullanıma pek uygun olmayan mini bilgisayarlar, ofis kullanımı için hayat kurtarıcı diyebiliriz. Şimdi bunların arasına Lenovo'nun yeni tanıttığı ThinkCentre M90S de katıldı.

Intel i3-13100'den i9-13900'e kadar birden fazla işlemci seçimi ile gelen Lenovo ThinkCentre M90S Gen 4 ailesi, her ihtiyaca karşılık vermeyi planlıyor. Bu sebeple cihazlara iki farklı GPU seçimi de ekleyen Lenovo, isteğe bağlı olarak entegre GPU sunabiliyor. Ancak gerçek bir ekran kartı istiyorsanız bu tarafta da RX 6400 4 GB ekran kartı bu mini bilgisayara eşlik ediyor.

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İçerisinde 128 GB'a kadar DDR5 RAM bellek desteği sunan Q670 anakarta sahip olan ThinkCentre M90S Gen 4, aynı zamanda iki adet M.2 SSD yuvasına da sahip. Bununla da yetinmeyen Lenovo, hem 2,5 inç hem de 3,5 inç HDD bağlantısı yapmanıza imkan sunuyor. Ek olarak arka tarafında HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1, Ethernet (RJ-45) ve 3,5 mm ses bağlantı noktalarına sahip olan bilgisayar, ön tarafta USB-C 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 ve 3,5 mm jak girişlerine sahip.

Tüm bu özellikleri ile yakında piyasaya sürülecek olan Lenovo ThinkCentre M90S Gen 4 modelleri için kesin tarih belli değil. Bilgisayarlar satışa sunulduğunda fiyatları da ortaya çıkacaktır. Bakalım Lenovo'nun bu yeni mini bilgisayarları ne zaman satışa sunulacak? Fiyatları ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.