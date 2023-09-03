Dizüstü bilgisayar pazarının önde gelen markalarından Lenovo, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, kısa süre önce Legion serisine yeni bir cihaz ekledi. Sıvı soğutma sistemi ile merak uyandıran Legion 9i adlı bu modelin özellikleri oldukça dikkat çekti. İşte oyuncu bilgisayarı Lenovo Legion 9i özellikleri ve fiyatı...

Dizüstü bilgisayar pazarının önde gelen markalarından Lenovo, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, kısa süre önce Legion serisine yeni bir cihaz ekledi. Sıvı soğutma sistemi ile merak uyandıran Legion 9i adlı bu modelin özellikleri oldukça dikkat çekti. İşte oyuncu bilgisayarı Lenovo Legion 9i özellikleri ve fiyatı…

Lenovo Legion 9i özellikleri ve fiyatı!

Lenovo Legion 9i modelinin en öne çıkan özelliği, hiç şüphesiz kasa içerisine yerleştirilen bir sıvı soğutma sistemi. Günümüzde dizüstü bilgisayarların büyük çoğunluğu ısının ısı boruları aracılığıyla radyatöre aktarıldığı bir soğutma sistemine sahip. Bu sistem bazı modeller için yetersiz kalabiliyor. Bu noktada ise devreye sıvı soğutma gibi yöntemler giriyor.

Daha çok masaüstü bilgisayarlarda gördüğümüz sıvı soğutma son yıllarda oyuncular için hazırlanmış dizüstü bilgisayarlara da yerleştirilmeye başlandı. Fakat bu sistem masaüstü bilgisayarlarda olduğu gibi kasanın içine yerleştirilmiyor ve genellikle cihazın etrafına montajlanıyor.

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Lenovo Legion 9i ise şimdiye kadar pek yaygın olmayan kasa içerisine yerleştirilen bir soğutma sistemine sahip olmasıyla dikkatleri üstüne çekti. Marka, bu soğutma sistemi ile oyuncu dizüstü bilgisayarının kendini tamamen soğutabileceği konusunda iddialı. Öte taraftan cihaz, diğer özellikleri ile de oldukça dikkat çekiyor.

Lenovo Legion 9i modeli, Intel'in 13. Nesil Intel Core i9-13980HX işlemcisine sahip. Performansı ile dikkat çeken bu işlemciye oyun dünyasının en güçlü ekran kartlarından Nvidia tarafından üretilen GeForce RTX 4090 eşlik ediyor.

64 GB'a kadar RAM ve 2 TB'a kadar depolamayı destekleyen Lenovo Legion 9i, özellikleri gibi fiyatı ile de ses getirmeyi başardı. Zira cihaz, oyuncu dizüstü bilgisayarı pazarının en pahalı modellerinden birisi olacak.

Ekim ayında piyasaya sürülecek Lenovo Legion 9i modelinin fiyatı 4 bin 399 dolar olarak belirlendi. Modelin Türkiye'de satılıp satılmayacağı şimdilik bilinmiyor. Eğer satılacak olursa, ülkemizdeki fiyatı için güncel dolar kuruna ve yüzde 20 oranında KDV vergisine göre 140 bin TL (117 bin TL + 23 bin TL KDV vergisi) şeklinde bir tahmin yürütebiliriz.

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