League of Legends'ta Sihirdar İsimleri Tarih Oluyor

Riot Games tarafından geliştirilen League of Legends oyununda, sihirdar isimleri yerine Riot ID sistemi kullanılacak. Bu değişiklikle birlikte sihirdar isimleri değiştirilemeyecek ve sadece senede bir kez Riot ID değiştirilebilecek.

2009 yılında piyasaya Dota 2'den ayrılan küçük bir ekibin kurduğu Riot Games tarafından geliştirilen ve o günden beri en popüler MOBA oyunu olan League of Legends, bugüne kadar birçok temel değişikliğe uğradı. Rünler değişti, eşyalar değişti, haritalar değişti, şimdi de sıra sihirdar isimlerine geldi.

LoL'de artık sihirdar adınızı kafanıza göre değiştiremeyeceksiniz

Riot Games'in kendi bloğunda yayınladığı bir gönderide paylaştığına göre 20 Kasım 2023 tarihinden itibaren sihirdar isimleri bir nevi tarih oluyor. Yerine Riot ID denilen bir sistem gelecek. Bu sistemle Riot istemcisini açtığınız zaman karşınıza çıkan kullanıcı adınız, oyun içinde de sihirdar isminiz olacak.

Bunun yanı sıra artık oyun oynayarak elde ettiğiniz şampiyon kristallerini parçalayarak elde ettiğiniz mavi özle sihirdar ismi değiştirilemeyecek. Ayda 1 kere ID değiştirme kuralı da kalkıyor. Artık sadece senede 1 kere Riot ID değiştirilebilecek.

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Tabii bu ücretsiz olarak verilen hak, eğer bunun haricinde Riot ID'nizi değiştirmek isterseniz 10 dolar gibi bir tutar ödemeniz gerekiyor.

Sistem değiştiğinde ilk başta herkes istediği Riot ID'yi alacak ancak ID'nin sonundaki # ile başlayan etiket değişecek. 20 Kasım'da bu sistem geldiği zaman belirleyeceğiniz kullanıcı adını dolayısıyla iyi seçmenizi tavsiye ederiz.

Riot Games, bunu yapmalarının sebebini şöyle açıklıyor:

"Runeterra, League of Legends ve Sihirdar Vadisi'nin hikayesi yıllar içinde değişti. Başlangıçta oyuncular, orijinal Şampiyon listesini vadiye getiren Sihirdarlardı. Nihayetinde bu, dünya ve içindeki karakterler için sınırlayıcı hale geldi, bu nedenle 2014'te odak noktası, tüm güce sahip Sihirdarlar yerine Şampiyonların kendilerine kaydı.

Sihirdar kelimesi hala birkaç yerde geçiyor; tek tük seslendirmelerde, ara sıra yapılan göndermelerde ve en önemlisi vadinin adında. Ancak oyuncular söz konusu olduğunda, Sihirdar Adı külliyatta yer almıyor ve bir süredir bu durum böyle. Bu güncelleme, League of Legends'ın mevcut dünyasına daha iyi uyum sağlamak, tüm oyunlarımız arasında daha fazla uyum yaratmak ve teknik açıdan isimlerin çalışma şeklini düzenlemek için tasarlandı."

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Yani Riot Games'in bünyesine bulundurduğu oyun sayısının artmasıyla birlikte Riot böyle bir adım atmak istemiş, belki gelecekte tüm Riot oyunlarında aynı kullanıcı adı ile bulunacağız. Ayrıca LoL Türkiye yerelleştirme ekibinin muazzam işi olan 'Sihirdar' kelimesi, artık evrende mevcut değil. Bir diğer sebep de bu.

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