Kuzey Kore insansız su altı nükleer aracını test etti!

Kore devlet haber ajansından gelen bilgiye göre Kuzey Kore yeni nükleer silah testleri yapıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Kuzey Kore geçtiğimiz dönemlerde nükleer ve insansız silah sistemleri programını hızlandırdı. Bu kapsamda gelen yeni açıklamalarda programın hızlandığını destekler nitelikte. Kore'nin devlete bağlı haber ajansı KCNA göre Kuzey Kore ABD'nin fevri tutumlarından korunmak amacıyla nükleer silah caydırıcılığını güçlendiriyor. İşte bu kapsamda yapılan yeni testlerin detayları…

İnsansız su altı nükleer saldırı aracı başarıyla test edildi!

Devlete ait haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kuzey Kore 21-23 Mart tarihlerinde yeni silahını test etti. Su altında saldırı yapabilen bu yeni nükleer saldırı aracının test süreci ülke lideri Kim Jong Un tarafından yürütüldü. Silahın detaylarına ilişkin kısıtlı da olsa açıklamalar yapıldı.

Yeni aracın görev tanımı da belli oldu. "Operasyonel sulara gizlice sızmak ve su altında yapılacak nükleer patlamalar ile birlikte tsunami etkisi yaratarak düşman donanmalarını etkisiz hale getirmek". Ayrıca bu yeni araç herhangi bir kıyı, liman veya platforma ihtiyaç duyulmadan istenilen yerde konuçlandırılabiliyor.

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Aracın testleri 21-23 Mart tarihleri arasında yapıldı. Güney Hamgyong eyaletinin Riwon bölgesi kıyılarından başlayan test işleminde hedef olarak Hongwon Körfezi açıkları belirlendi. Bu bölge su başlığının patlama yapacağı düşman donanmalarını temsil etti. Yapılan test ise başarılı oldu ve başlık tam istenilen konuma ulaştı. Testi komuta eden başkan Kim Jong-Un içinse KCNA "Saygın Yoldaş Kim Jong Un, önemli askeri faaliyetlere rehberlik etti." ifadelerini belirtti.

KCNA haberine göre, su altı aracına ek olarak 22 Mart tarihinde Hwasal-1 ve Hwasal-2 tipindeki roketlerinde testleri yapıldı. Her roketten ikişer adet fırlatış yapan Kuzey Kore Doğu Denizi'nde bulunan 1500 ve 1800 kilometre uzaklıktaki hedefleri başarıyla vurdu.

Kim Jong-Un ise yaptığı açıklamada test sonuçlarından gayet memnun olduğunu belirtti. Ardından Kuzey Kore'nin nükleer savaş caydırıcılığının Güney Kore ve ABD'nin tutumlarında etkili olacağını aksi halde kötü sonuçlar doğacağını belirtti. Ayrıca ek olarak Kuzey Kore sınırlarını işgal etmeye yönelik tüm girişimleri engellemeye ve ABD ile Güney Kore'nin pervasız askeri provokasyonlarına daha ezici ve saldırgan bir şekilde karşı koymaya kararlı olduklarını bildirdi.

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