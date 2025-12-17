Haberler

İtalya'daki bir dağda binlerce dinozor ayak izi keşfedildi: 'Muazzam bir bilimsel hazine'

İtalya'daki bir dağda binlerce dinozor ayak izi keşfedildi: 'Muazzam bir bilimsel hazine'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey İtalya'daki Stelvio Milli Parkı'nda, 210 milyon yıl önce yaşamış dinozorlara ait binlerce ayak izi keşfedildi. Uzmanlar, bu alandaki izlerin otçul prosauropodlara ait olduğunu düşünüyor ve keşfin önemine dikkat çekiyor.

Kuzey İtalya'daki bir milli parkta 210 milyon yıl öncesine ait binlerce dinozor ayak izi bulundu.

Çapları 40 cm'ye kadar ulaşan ayak izleri paralel sıralar halinde dizilmiş durumda, birçoğunda ayak parmaklarının ve pençelerin belirgin izleri görülüyor.

Dinozorların, uzun boyunlu, küçük başlı ve keskin pençeli otçul prosauropodlar olduğu düşünülüyor.

Milano'dan paleontolog Cristiano Dal Sasso, "Yaşadığım bölgede böylesine muhteşem bir keşfe rastlayacağımı asla hayal etmezdim" diyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında bir fotoğrafçı, Milano'nun kuzeydoğusundaki Stelvio Milli Parkı'nda, dikey bir dağ yamacında yüzlerce metre boyunca uzanan ayak izleri olduğunu fark etti.

Triyas döneminden -yaklaşık 250 ila 201 milyon yıl önce- bu yamaç bir gelgit düzlüğüydü ve zaman içinde Alplerin bir parçası haline gelmişti.

Dal Sasso, "Burası dinozorlarla doluydu; muazzam bir bilimsel hazine" diyor.

Sürülerin uyum içinde hareket ettiğini belirten uzman, "Ayrıca, hayvan gruplarının belki de savunma amacıyla bir daire şeklinde toplanması gibi daha karmaşık davranışların izleri de mevcut" diye ekliyor.

Boyları 10 metreye kadar ulaşabilen prosauropodlar iki ayak üzerinde yürüyordu ancak bazı durumlarda ayak izlerinin önünde el izleri bulundu. Bu da muhtemelen durup ön ayaklarını yere dayayarak dinlendiklerini gösteriyor.

Bu alanı keşfeden fotoğrafçı Elio Della Ferrera, keşfin "hepimize yaşadığımız yerler, evimiz, gezegenimiz hakkında ne kadar az şey bildiğimizi düşündürmesini" umduğunu söyledi.

İtalyan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre, bölge ıssız ve ulaşımız zor, bu nedenle insansız hava araçları ve uzaktan algılama teknolojisi kullanılacak.

Stelvio Milli Parkı, İtalya'nın İsviçre sınırındaki Fraele vadisinde, gelecek yıl Kış Olimpiyatları'nın düzenleneceği yere yakın bir konumda yer alıyor.

İtalyan Kültür Bakanlığı, açıklamasında, "Sanki tarih, dünyanın en büyük spor etkinliğine saygı duruşunda bulunmak istemiş gibi; doğa ve spor arasında sembolik bir bayrak devriyle geçmişi ve bugünü bir araya getiriyor" ifadelerini kullandı.

BBC
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün oğlu savcılıkta ifade verdi

Güllü'nün oğlunun ifadesi saatler sürdü: Ablamın olayla alakası...
Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı

Görevden alınan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
Barış Alper Yılmaz'a Serie A'dan dev talip

Tam taraftarlarla arayı düzeltti derken yine müthiş bir talibi çıktı
Özel kaleminden Trump için olay sözler: O alkolik bir kişiliğe sahip

Özel kaleminin Trump için sarf ettiği cümle ülkeyi ayağa kaldırdı
Güllü'nün oğlu savcılıkta ifade verdi

Güllü'nün oğlunun ifadesi saatler sürdü: Ablamın olayla alakası...
Gözleri Karadeniz dizisi de final yaptı: Yönetmen de televizyondan öğrendi

Dizi final yaptı, yönetmeni de televizyondan öğrendi
Bakan duyurdu! İrlanda iltica başvurularını azaltıyor

Türklerin de hedefindeydi! O ülkeden dikkat çeken iltica kararı
Selahattin Baki'den yıllar sonra gelen itiraf: Jorge Jesus, ''Samet'i almazsanız giderim'' dedi

''Almazsanız giderim'' diyerek Samet'i bakın kim transfer ettirmiş
Meloni, dünya liderlerinden aldığı hediyeleri satışa çıkarıyor

Listede yok yok! Meloni hepsini satışa çıkardı
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı

Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı
Burası Hindistan değil Türkiye! Böreği insanlardan önce fare yedi

Böreği insanlardan önce fare yedi
Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır isim kim? Tayyar'ın yeni açıklaması daha ilginç

Kim bu daha ağır kişi? AK Partili ismin yanıtı kafaları karıştıracak
title