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Kütahya'da trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı ağustos ayında 294 bin 30'a yükseldi

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Kütahya'da trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı ağustos ayında 294 bin 30'a yükseldi
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TÜİK'in ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Kütahya'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 294 bin 30'a yükseldi. Kentte araçların 132 bin 875'i otomobil, 77 bin 143'ü motosiklet ve 38 bin 392'si traktör; taşıt sayısının her ay yaklaşık bin arttığı belirtiliyor.

Kütahya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, ağustos ayı itibarıyla 294 bin 30'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Kütahya'da ise araç sayısındaki artış ağustos ayında da devam etti. Kentte trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 294 bin 30'a ulaştı. Kütahya'da trafiğe kayıtlı araçlar arasında ilk sırada 132 bin 875 adetle otomobiller yer aldı. Otomobilleri 77 bin 143 motosiklet ve 38 bin 392 traktör takip etti.

Kütahya'daki motorlu kara taşıtı sayısının her ay yaklaşık bin adet arttığı belirtilirken, kentteki araç sayısının geçtiğimiz aylarda merkez ilçe ile birlikte üç ilçenin nüfusunu geride bıraktığı ifade edildi.

Kütahya'nın da yer aldığı TR33 Bölgesi'ndeki illerin ağustos ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayıları da açıklandı.

Buna göre Manisa'da 874 bin 430, Afyonkarahisar'da 342 bin 305, Uşak'ta ise 198 bin 662 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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