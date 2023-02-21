Birçok teknolojik cihaz çeşitli marketlerde daha ucuz fiyata bulunabiliyor. Bugün, BİM'de satılan Kumtel Fastfryer/Airfyer modelini inceledik.

Birçok teknolojik cihaz çeşitli marketlerde daha ucuz fiyata bulunabiliyor. Bugün, BİM'de satılan Kumtel Fastfryer/Airfyer modelini inceledik.

Kumtel Fastfryer inceleme

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Yerden tasarruf sağlayan düz sepet tasarımı ile karbon ayak izini düşürerek kapasiteyi %40 artıran Kumtel Fastfryer, 2 litrelik hacmi, 15 cm sepet çapı ve 8 cm sepet derinliği ile birlikte yer kaplamayan kullanışlı ve kompakt tasarım sunuyor.

%90 oranında daha az yağ ile kısa sürede hazırlanan lezzetli yemekler yapabileceğiniz uygun fiyatlı airfryer, geleneksel kızartma makinelerinin aksine, hiç yağ kullanmayarak veya çok az yağ kullanarak yemeğinizi pişirmenizi, kızartma veya ızgara yapmanızı sağlıyor.

Kumtel 2 Litre Airfryer/Yağsız Fritöz/FastFryer HAF-05 teknik özellikleri

Model numarası: HAF-05

900W ( Maksimum Güç )

Kızartma Paneli 1,7L

Ürün Hacmi 2 L

30 Dakikalık Zamanlayıcı ile Otomatik Kapatma

Sabit 200 C Kadar Sıcaklık

Hızlı Pişirme Sepeti

Sıcak Hava Sirkülasyonu

Gövde Malzemesi: Plastik

Paslanmaz Çelik Parçalar

Boyut (EXBXY) : 24 Cm X 20 Cm X 27 Cm