KTÜ'nün Kurumsal Gelişim ve Kalite Güvence Sistemi 'İyi Uygulama Örneği' seçildi

Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) Kurumsal Gelişim ve Kalite Güvence Sistemi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından "İyi Uygulama Örneği" seçildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, YÖKAK tarafından "Dijital Dönüşüm Sürecinde Kalite Güvence Sistemleri ve Yapay Zeka" temasıyla düzenlenen 2. YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'nda üniversitenin kalite ve kurumsal gelişim çalışmaları tanıtıldı.

Konferansta düzenlenen panelde konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, kalite güvencesinin üniversitenin tüm birimlerine yayılması gerektiğini belirtti.

Çuvalcı, üniversitede stratejik plan, kalite, performans ve risk yönetimi süreçlerinin "KTÜ KOKPİT" yazılımı üzerinden bütünleşik şekilde takip edildiğini ifade etti.

Çalışmaların önemine dikkati çeken Çuvalcı, "Biz KTÜ olarak geleceği beklemiyor, geleceğin üniversitesini bugünden inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konferansta KTÜ Kalite Komisyonu üyeleri de kalite güvence sistemleri ve üniversitenin uygulamalarına ilişkin bildiriler sundu.

Kaynak: AA