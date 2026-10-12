KTÜ mühendislik öğrencileri ISS’ten sinyal alarak ARISS SSTV Ödül Belgesi kazandı

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yayımlanan görüntü sinyallerini başarıyla alarak uluslararası ARISS SSTV Ödül Belgesi'ni almaya hak kazandı.

KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Ömer Kasar yürütücülüğündeki İstasyOF Projesi kapsamında öğrenciler, 2-6 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen ARISS SSTV 33. Seri etkinliğine katıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Dünya yörüngesindeki geçişlerini takip eden öğrenciler, yaklaşık 400 kilometre yükseklikten yayımlanan SSTV (Slow Scan Television-Yavaş Taramalı Televizyon) sinyallerini, Yagi antenleri ve amatör telsiz sistemleri aracılığıyla kaydetti. Kaydedilen sinyaller, Robot36 görüntü çözümleme yazılımı kullanılarak görsellere dönüştürüldü.

KTÜ'lü öğrenciler, "Student Education 2026" (Öğrenci Eğitimi 2026) temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, dünyanın farklı ülkelerindeki okul ve üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini konu alan 12 görüntüden 8'ini başarıyla yakalamış oldu.

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve uluslararası amatör telsiz kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) Programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte görüntüler, ISS'in Rusya bölümündeki amatör telsiz sistemi üzerinden UHF (Ultra Yüksek Frekans) bandında yayımlandı. Dünya genelindeki amatör telsizcilerin katılımına açık olan etkinlikte, başarılı bir performans sergileyen KTÜ İstasyOF ekibi, YM7XOF uluslararası çağrı işaretiyle ARISS SSTV Award (Ödül Belgesi) almaya hak kazandı.

Öğrencilerin; Uydu Haberleşmesi, Anten Sistemleri, Radyo Frekansı Teknolojileri ve Sinyal İşleme alanında uygulamalı deneyim kazanmasına katkı sağlayan çalışma, KTÜ'nün Uzay Teknolojileri ve Haberleşme Sistemleri alanındaki eğitim faaliyetlerinin de önemli bir somut çıktısını oluşturdu. Etkinlik kapsamında elde edilen görüntüler, ARISS'in resmi internet adresi üzerinden kamuoyunun erişimine sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı