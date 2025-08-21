Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Konya Bilim Festivali başladı.

Konya Bilim Merkezi'nde, 'Hayal Et, Geleceği Birlikte Yazalım, Bilimle Keşfet' temasıyla 200'ün üzerinde bilimsel etkinlik ve atölye çalışmaları, bilim gösterileri, yarışmalar ve simülatörlerin yer aldığı festival, bilim tutkunlarını bir araya getirdi.

Öte yandan festival kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, uçuş gerçekleştirdi.

Konya Bilim Merkezi üzerinde yapılan gösteri uçuşu, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Zengin içeriklerle dolu festival kapsamında, bilimsel farkındalığı artırma, özellikle çocuklar ve gençleri bilimle buluşturma amaçlanıyor.

Bilim festivali, 24 Ağustos'a kadar sürecek.