Kongo Demokratik Cumhuriyeti (DRK), Apple'ı ürünlerinde ülkenin doğu bölgelerindeki savaşla bağlantılı yasa dışı madenlerden çıkarılan mineralleri kullanmakla suçladı. Amsterdam & Partners'ın temsil ettiği uluslararası bir avukat grubu, Apple CEO'su Tim Cook'a 22 Nisan 2024 tarihinde bir mektup göndererek, Apple'ın tedarik zincirinin "ülkenin savaş mineralleri ile kirlenmiş" olduğunu belirtti.

Kongo Apple'ı savaş minerali kullanmakla suçluyor

Avukatlar, Apple'a sorularını yanıtlaması için üç hafta süre verdi ve aynı zamanda Apple'ın Fransa'daki iştiraklerine de benzer mektuplar gönderdi. Bu mektuplar, şirketin ürünlerinde kullanılan minerallerin yasadışı bir şekilde çıkarıldığına ve bunun bölgedeki çatışmaları körüklediğine dair endişeleri dile getiriyor.

Sözde "savaş mineralleri" olarak adlandırılan kalay, volfram ve tantal gibi elementler, Kongo'nun doğu bölgelerinde genellikle şiddet, çocuk işçiliği ve çevresel tahribatla çıkarılıyor. Yasa dışı maden ticaretinden elde edilen gelirler, silahlı grupları ve terör örgütlerini finanse etmek için kullanılıyor. Bu durum, yerel halkı fakirlik ve şiddet döngüsünde tutarken, uluslararası şirketlerin bu mineralleri ürünlerinde kullanması ciddi insan hakları ihlalleri ve çevresel zararlarla sonuçlanıyor.

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Apple, 2024 başlarında yayınlanan raporunda, tedarik zinciriyle Kongo'daki silahlı gruplar arasında bir bağlantı bulmadığını iddia etti. Ancak avukatlar, Apple'ın raporunun "somut, doğrulanabilir kanıtlar" içermediğini belirterek, büyük teknoloji şirketlerinin Ruanda'dan geldiğini söyledikleri minerallerin aslında Kongo'dan kaynaklandığını öne sürdü.

DRK hükümeti, Amsterdam & Partners'ı 2023'ün Eylül ayında, ülkenin yasa ve uluslararası hukuk çerçevesinde 3T mineralleri için tedarik zincirini incelemekle görevlendirdi. Bu inceleme, Apple gibi şirketlerin tedarik zincirlerindeki şeffaflık ve sorumluluk konusunda ciddi adımlar atmaları gerektiğini gösteriyor.

Şirketlerin insan haklarına ve çevresel etkilere duyarlı tedarik zincirleri oluşturması için artan baskı, Apple ve benzeri teknoloji devlerinin gelecekteki stratejilerini şekillendirebilir. Siz de görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.