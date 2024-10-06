Üye Girişi
Haberler

Kocaeli ENKA Teknik Lisesi Öğrencilerinden Çevre Dostu Proje: Nano-Partikül İle Atık Su Arıtımı

Kocaeli ENKA Teknik Lisesi Öğrencilerinden Çevre Dostu Proje: Nano-Partikül İle Atık Su Arıtımı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli ENKA Teknik Lisesi öğrencileri, tekstil fabrikalarındaki atık suları nano-partikülle arıtarak TEKNOFEST'te üçüncülük ödülü kazandı. Gıda atıklarını kullanarak suyun yeniden tekstil sektöründe kullanılabilir hale gelmesini sağladılar.

Kocaeli ENKA Teknik Lisesi öğrencileri, tekstil fabrikalarındaki atık suları nano-partikülle kullanılabilir hale getirme projesiyle Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) ödüle layık görüldü.

Öğrenciler, geri dönüşüm projeleriyle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda üçüncü oldu.

Pazı, lahana ve kereviz atıklarından nano-partikül elde eden, bazı tekstil fabrikalarının atık suyundan numuneler alan öğrenciler, nano-partikülle atık suda bulunan boyayı ayrıştırdı.

Projelerini TEKNOFEST'te tanıttılar

Suyun yeniden tekstil sektöründe kullanılabilir hale gelmesini sağlayan öğrenciler, ödül aldıkları projelerini Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te tanıtıyor.

Takım kaptanı Zeynep Doster, AA muhabirine, projeleriyle tarımsal atıkları kullanarak ekonomiye kazandırdıklarını belirtti.

Çalışmalarıyla tekstil sektöründeki atık suların da yeniden kullanılabilirliğini sağladıklarını anlatan Doster, şöyle konuştu:

"Biz gıda atıklarını değerlendirerek nano-partikül elde ettik. Burada asıl amacımız, atık sularda metilen mavisi dediğimiz boyayı ortamdan uzaklaştırmaktı. Metilen mavisi de kumaş boyadıktan sonra ortaya çıkan atık sudaki boyadır. O boyayı geliştirdiğimiz maddeyle ortamdan uzaklaştırmış oluyoruz. Gıda atıkları olarak pazı, lahana ve kereviz kullandık. Atık suyu temizlediğimizde doğaya yarar sağlamış hem de temizlediğimiz suyu tekrar tekstilde kullanılabilecek hale getirmiş olduk ayrıca bu gıda maddelerini ekonomiye tekrar kazandırmış olduk."

Öğrencilerden Zeynep Bakırkaya da projeleriyle TEKNOFEST'te Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda üçüncülük elde ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Teknoloji

Teknofest Havacılık Teknoloji Kocaeli Güncel Eğitim Çevre

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi

19 yaşındaki caninin kitaplığında yer alan alet dikkat çekti
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 6 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Masterchef 6 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 6 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi?
title