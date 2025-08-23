KKTC e-Devlet Mobil Uygulaması Lansmanı Gerçekleşti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC e-Devlet Mobil Uygulaması lansmanına katılarak, uygulama ile Kıbrıs Türk halkının birçok hizmete cep telefonlarından kolaylıkla erişebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlenen, e-Devlet Mobil Uygulaması lansmanına katıldı. Lansman programına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, e-Devlet Mobil Uygulaması'nı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu uygulama ile Kıbrıs Türk halkının banka risk raporundan nüfus belgelerine, askerlik durumundan e-öğrenme programlarına kadar birçok hizmete cep telefonlarından kolaylıkla erişebileceğini aktardı.

Dijitalleşmenin artık yalnızca bir teknoloji değil, aynı zamanda sosyal adaletin ve fırsat eşitliğinin temelini oluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türkiye'nin e-Devlet tecrübesini KKTC ile paylaşmaktan onur duyuyor, 'Ay yıldız, aynı yoldayız' düsturuyla dijital dönüşümde omuz omuza ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, uygulamanın hayata geçmesinde katkı sağlayan tüm kurum, kuruluş ve çalışanlara teşekkür ederek, e-Devlet Mobil Uygulaması'nın Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi.