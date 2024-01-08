Kırgızistan'ın Bayrağındaki Değişikliklerle Yeni Bir Dönem Başladı

Başkent Bişkek'te düzenlenen bir törenle, Kırgızistan'ın bayrağındaki tasarımda yapılan değişikliklerle yeni bir dönem başladı. Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'un katılımıyla Ala-Too Meydanı'nda gerçekleşen törende, ülke bayrağı göndere çekildi.

Yeni Kırgısiztan bayrağı göndere çekildi!

Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, Genelkurmay Başkanı Ruslan Mukambetov, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ve 1992'de bayrağın tasarımında yer alan Jusup Matayev ile Bekbosun Jayçıbekov'un da katıldığı törende, askeri bandonun Kırgız Milli Marşı'nı çalmasıyla birlikte askerler dev bayrağı göndere çekti.

22 Aralık 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından onaylanan "Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile gerçekleşen değişikliklere göre, ülke bayrağındaki dalga şeklindeki güneş ışınları düzleştirilerek, ortasındaki motifin içinde yer alan çizgi sayısı artırıldı. Bu değişiklikler, Kırgızistan'ın milli sembollerinin daha güçlü ve anlamlı bir temsilini amaçlıyor.