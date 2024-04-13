Killa Hakan'ın Telefonunda Ne Var?

"Telefonunda ne var?" video serimizin bu bölümünde konuğumuz kendine has tarzıyla bilinen ünlü rap sanatçısı Killa Hakan oldu. Killa Hakan, hangi telefonu kullanıyor? İşte yanıtı

Killa Hakan'ın telefonunda ne var?

"Türkçe rap hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna "Benim için her şey!" diyen Killa Hakan, Türkçe rap müziğinin artık kabul görmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ek olarak Türkiye'de güçlü rap sanatçılarının olduğunu söyledi.

Öte yandan Ünlü rap sanatçısı, şu anda iPhone 13 Pro kullanıyor. TikTok hakkında "Herkesin yapabileceği iş değil" diyen Killa Hakan, akıllı telefonunu aktif bir şekilde kullanmadığını söylüyor. Ünlü isim, akıllı telefonuyla sosyal medya uygulamaları dışında sadece maillerini kontrol ediyor.

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Killa Hakan kimdir?

Killa Hakan, 1960 yıllarında Trabzon'dan Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak 3 Mart 1973'te Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Killa Hakan aynı zamanda milli güreşçi Ali Rıza Durmuş'un da oğlu. Getto yaşam tarzını benimseyen Killa Hakan, genç yaşından itibaren zorluklarla mücadele etti.

Almanya'da doğup büyümesine rağmen yabancı sözler yerine Türkçe rap yaparak müziğini ülkemizde ve Avrupa'da kanıtladı. Öyle ki Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak büyük bir başarıya imza attı.