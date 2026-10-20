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KBÜ gri su filtresi deterjanı yüzde 50 gideriyor, mikroplastiği tamamına yakınını tutuyor

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Karabük Üniversitesinde çamaşır ve bulaşık makinelerinin gri sularındaki deterjan ve mikroplastikleri süzmek için yerli ve milli bir filtre geliştirildi. Tekstil tabanlı malzemenin deterjanı yaklaşık yüzde 50 giderdiği, mikroplastiklerin ise neredeyse tamamını tuttuğu belirtildi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), çamaşır ve bulaşık makinelerinin atık sularındaki (gri su) deterjan ile mikroplastik kalıntılarını süzmek amacıyla yerli ve milli filtre geliştirildi.

KBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen projenin yürütücülüğünü, KBÜ Orman Fakültesi Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Alkan Uçkun üstlendi. Projede aynı bölümden Doç. Dr. Miraç Uçkun ve Dr. Öğretim Üyesi Şeyma Akkurt araştırmacı olarak yer aldı.

Adıyaman Üniversitesinden Prof. Dr. Özgür Özdemir ve Prof. Dr. Şerif Çitil, Malatya İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Süleyman Köytepe ve Prof. Dr. Fatih Bulut da projeye araştırmacı olarak katkı sundu.

Uçkun, AA muhabirine, iklim krizine uyum kapsamında sudaki kirleticilerin yönetiminin giderek önem kazandığını söyledi.

Çamaşır ve bulaşık makinelerinden doğaya salınan gri sulardaki deterjan ve mikroplastik kalıntılarının canlılarda birikime ve toksik etkilere yol açtığını belirten Uçkun, bu durumun ekosistem dengesinde ciddi bozulmalara neden olduğunu vurguladı.

Uçkun, söz konusu kirliliğin önüne geçmek amacıyla filtre prototipi geliştirdiklerine değinerek, "Prototipimiz yerli ve milli bir üründür. Ulusal ve uluslararası patent başvurusunu da yaptık. Geliştirdiğimiz tekstil tabanlı malzeme, deterjanı yaklaşık yüzde 50 oranında gidermekte, mikroplastiklerin ise neredeyse tamamını tutmaktadır. Bu sayede doğaya salınan deterjan yükünü yarı yarıya hafifletmiş olacağız." diye konuştu.

"Çalışma COP31'de sunulmak üzere davet aldı"

Uçkun, çalışmanın Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) sunulmak üzere davet aldığını bildirdi.

Ürünün yaygınlaştırılması amacıyla politika önerisi de hazırladıklarını aktaran Uçkun, "Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi bünyesinde hazırladığımız çevre politikaları raporunda, bu tarz filtrelerin uygun beyaz eşyalarda standart hale getirilmesini önerdik." ifadelerini kullandı.

Uçkun, geliştirilen aparatın pratik ve düşük maliyetli olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Filtre aparatımız tam bir kullanıcı dostudur. İçerisindeki malzemeler de çevre dostudur. Doğaya karıştıkları zaman çevreci davranış göstermektedir. Aynı zamanda düşük maliyetlidir. Aparat, her kullanıcının evinde kolaylıkla takıp sökebileceği şekilde üst ve alt kapaklı olarak tasarlandı. Bunlar çamaşır ve bulaşık makinelerinin su tahliye borularına monte edilebiliyor. İçerisindeki filtre malzemesi kapaklar çevrilerek kolayca değiştirilebiliyor, ek bir teknik hizmete gerek kalmıyor."

Kaynak: AA
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