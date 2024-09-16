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Kayseri'de Akıllı Şehir Projeleri Eğitime Entegre Ediliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne akıllı şehir projeleri ve dijital dönüşüm hakkında bilgi verdi. Daire Başkanı Abdullah Avan, eğitimde teknoloji kullanımı ve öğrencilere yönelik projelerde iş birliğinin önemine değindi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne akıllı şehir projeleri hakkında bilgi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Daire Başkanı Abdullah Avan ve ekibi, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'i ziyaret ederek, şehrin dijital dönüşümü ve eğitimde teknoloji kullanımı konularında bilgi paylaştı.

Ziyaret kapsamında, belediyenin akıllı şehir projeleri, dijital dönüşüm çalışmaları ve öğrencilere yönelik projeleri hakkında kapsamlı sunum gerçekleştirildi.

Ziyarette ayrıca Kayseri Bilim Merkezi'nde devam eden projeler, Teknoloji Hangarı ile öğrencilerin yenilikçi projeler geliştirmeleri için sunduğu fırsatlar ve şehrin dijital dönüşüm sürecindeki öncü adımları da Esen'e aktarıldı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projeler arasında yer alan Bilişim Akademisi hakkında da bilgi paylaşıldı.

Avan, iş birliğinin, şehrin eğitim ve teknoloji altyapısının gelişmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek,"Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, geleceğin dijital dünyasına güçlü şekilde hazırlanan gençlerimiz için eğitim alanında sunduğumuz desteklerle daha akıllı ve sürdürülebilir bir şehir hedefliyoruz. Bu iş birliğinin, şehrimizin eğitim ve teknoloji altyapısının daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Teknoloji

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