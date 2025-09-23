Kastamonu'dan Yangınlara İlk Müdahale Aracı İnovasyonu

KASTAMONU'da 50 yıldır oto tamirciliği yapan Sami Yıldız (60), orman yangınlarına ilk müdahalede kullanılması amacıyla 350 litre su ve 40 litre köpük kapasitesine sahip Yangına İlk Müdahale Aracı (YİMA) üretti. Yıldız, 'Yangın ambulansı' adını verdiği araçtan şu ana kadar 56 tane ürettiğini ve orman yangınlarında kullanıldığını söyledi.

Kastamonu'da 50 yıldır oto tamirciliği yapan Sami Yıldız, orman yangınlarına erken müdahale edilmesini sağlamak amacıyla çalışma başlattı. Bölgedeki orman ekipleriyle görüşerek ihtiyaçları dinleyen Yıldız, ekiplerin bazı yangın bölgelerine pikaplarla girebildiğini ancak büyük araçların ve itfaiye kamyonlarının söz konusu yerlere giremediğini ve alevlere müdahalede güçlük yaşandığını öğrendi. Bunun üzerine Sami Yıldız, kamyonetin arkasına yerleştirdiği 350 litre su ve 40 litre köpük kapasiteli depo ve motor ile kamyonetlerin yangınlara müdahale edilmesini sağladı. Prototip araçları yangın bölgelerinde test ettikten sonra olumlu sonuçlar alan Yıldız, üretime devam etti. 2021 yılından bugüne kadar 56 araç üreten Yıldız, araçların 43'ünün Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nde, 13'ünün ise Sinop'ta kullanıldığını söyledi.

'TALEP OLURSA SERİ ÜRETİME BAŞLAYACAĞIZ'

Yıldız, "2020 yılında Orman Genel Müdürlüğü servisiydik. Bizim araçlarımızdan 1640 adet aldılar. O dönemde şoför eğitimleri yapıyorduk. Bölge Müdürümüz Fahri Sönmezoğlu servisimize geldi. Sohbet sırasında, kamyonetlerin arkasının boş olduğunu söyledi. Biz de kardeşimle karar verdik. Atölyemiz, malzemelerimiz hazırdı. 2021'de Ar-Ge çalışmasına başladık. Müdürden şoförüne tüm orman ekiplerine sorduk. 'Sırtınızda 200-300 litre su olsa ne yaparsınız?' dedik. Onlar da '100 litre olsa yeter' cevabını verdi. Motorlu, marşla çalışan bir sistem önerince, 'Harika olur' dediler. Önce konsept bir makine yaptık, eksiklerini gördük. Sonra yeni araçlar ürettik. 2021 yazında Manavgat'taki büyük yangında denenen ilk aracımız, itfaiye ulaşana kadar önemli bir başarı sağladı. Bunun üzerine '20 tane daha yapın' dediler, biz de ürettik. Şimdi ise talep olursa seri üretime başlayacağız" dedi.

'İLK 10 DAKİKADA MÜDAHALE EDEBİLİRSEK BİR AĞAÇ BİLE YANMAYACAK'

Kamyonetlerin arazide itfaiyenin ulaşamadığı noktalara hızla girebildiğini belirten Yıldız, "Amacımız büyük yangınları söndürmek değil, büyümeden kıvılcımı yok etmek. Ambulanslar nasıl hastayı hastaneye ulaştırana kadar zaman kazandırıyorsa, bizim araçlarımız da itfaiyecilere zaman kazandırıyor. İlk 10 dakikada yangına müdahale edebilirsek, bir ağaç bile yanmayacak" ifadelerini kullandı.

Yakında üretimin Türkiye geneline yayılacağını ifade eden Yıldız, hiçbir zaman kar amacı gütmediklerini, yalnızca ormanların korunmasına katkı sunmak istediklerini söyledi.