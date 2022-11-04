Kasım ayında gökyüzünde bizi neler bekliyor?

Kasım ayında tam ay tutulması, devasa bir yıldız ve üç önemli meteor yağmuru ile meraklıları oldukça eğlenceli zamanlar bekliyor.

Her ay gökyüzünde birçok dikkat çekici olay meydana geliyor. Kasım ayı da yine bu konuda bizleri heyecanlandırıyor. Tam ay tutulması, devasa bir yıldız ve üç önemli meteor yağmuru ile meraklıları oldukça eğlenceli zamanlar bekliyor.

NASA, Kasım ayında görülmesi gereken olayları paylaştı

Dünya'nın Güneş'ten gelen ışınları kesmesi ile oluşan Ay tutulması Kasım ayının ilk görülmeye değer olayı olarak karşımıza çıkacak. Ay tutulması 8 Kasım tarihinde gerçekleşeck. Tutulma Türkiye saati ile 14.00'te yaşanacak.

Ay tutulmasının yanı sıra eğer uygun teçhizatınız varsa aynı zamanda dev buz gezegeni Uranüs'ü de Ay'a oldukça yakın bir şekilde görme fırsatınız bulunuyor. Tutulma sırasında teleskop ile Ay ve Uranüs'ü neredeyse yan yana görme fırsatınız bulunuyor.

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Kasım ayında gökyüzünde heyecan yaratacak bir diğer görüntü d Spica'dan gelecek. Güneş'imizd 10 kat daha büyük ve 12 bin kat daha parlak dev bir yıldız olan Spica, bizde 260 ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor. Dünya'dan oldukça uzak olmasına rağmen 20 Kasım Pazar günü gün doğmadan yaklaşık bir saat önce Spica'yı tüm haşmeti ile görmek mümkün olacak. Spica, Güney doğuda mavimsi parlak bir ışık olarak görünecek.

Yıllık olağan Leonoid meteor yağmuru da Kasım ayında görülmesi gereken gökyüzü olayları arasında. Kasım ayı boyunca sıkça gerçekleşecek olan meteor yağmurunu izlemek için en uygun tarih ise 18 Kasım olarak ifade ediliyor. 18 Kasım akşam saatlerinde gökyüzünde onlarca meteor görme şansı yakalayacağız.

Ay'ın tam parlaklıkta olmaması ise bu meteor yağmuru için tek olumsuz etken olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Leonoid meteorlarının genellikle parlak olmasından dolayı NASA yine de güzel bir görsel şölen yaşanacağını ifade ediyor.

Gökyüzünde gerçekleşen olaylara meraklıysanız ve gök cisimlerini öğrenmek istiyorsanız bu konuda birçok iOS ve Android uygulaması olduğunu hatırlatmakta da fayda var. Peki siz gökyüzü olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.