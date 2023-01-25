Kartlar yeniden dağıtılıyor: 6 savaş gemisi geliyor!
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MİLGEM projesi kapsamında önümüzdeki 3 yıl içerisinde 6 savaş gemisi envantere girecek. 8'i de ihale sürecinde. İşte detaylar...
Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları üzerine MİLGEM projesiyle başlayan yerli savaş gemisi tasarlama, geliştirme ve üretme faaliyetleri devam ediyor. STM iş ortaklığında Anadolu, Sedef ve Sefine tersaneleri eş zamanlı olarak 3 adet İstif sınıfı fırkateyn inşa edecek. Ek olarak yeni karakol gemileri de bu süreçte envantere alınacak. İşte detaylar…
MİLGEM kapsamında 3 yılda 6 savaş gemisi geliyor: İlki bu yıl teslim edilecek!
MİLGEM ya da tam adıyla Milli Gemi, 90'lı yıllarda Türk Donanması'nın tamamen yerli korvetler tasarlamak, geliştirmek ve inşa etmek için öz kaynaklarını kullanarak başlattığı bir projedir. Resmi olarak 2004 yılında İstanbul Tersane Komutanlığı, MİLGEM Proje Ofisi'ni kurduğunda hayata geçti.
Projenin asıl amacı, dış kaynaklardan bağımsız bir şekilde, tamamen kendi isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda savaş ve asayiş gemileri üretmek ve de dost ülkelere ihraç etmekti. Nitekim proje başarılı oldu. Şu anda 4 adet yerli gemi hizmete girmiş durumda. Ayrıca Pakistan gibi ülkelere de ihraç ediliyor.
Türkiye'nin yüzen kalesi! TCG Anadolu envantere giriyor
MİLGEM kapsamında 27 Eylül 2011'de TCG Heybeliada (F-511), 27 Eylül 2013'de TCG Büyükada (F-512), 4 Kasım 2018'de TCG Burgazada (F-513), 29 Eylül 2019'da TCG Kınalıada (F-514) hizmete girdi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapmaya başladı.
Aralık 2021'de ise Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir 6, 7 ve 8. gemilerin ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu. Ayrıca bu MİLGEM'lerin halihazırda yüzde 70'i aşan yerlilik oranının çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını söyledi.
Nitekim bu süreç de tamamlandı ve proje STM iş ortaklığında Anadolu, Sedef ve Sefine tersanelerine verildi. Proje kapsamında 3 tersane 3 gemiyi 36 ay içerisinde eş zamanlı olarak inşa edecek. Yani 2026 yılında envantere girecekler.
Fakat sadece bu gemiler değil. Halihazırda 23 Ocak 2021'de denize indirilen TCG İstanbul (F-515) da 2023 içerisinde testlerini tamamlayarak envantere alınacak. Ek olarak, projeyisini Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT'ın üstlendiği Hisar sınıfı açık deniz karakol gemilerinin ilk 2'si de bu süreçte teslim edilecek.
İlk olarak yapımına Ağustos 2021'de başlanan TCG Akhisar (P-1220), 2023 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Hemen peşine de TCG Koçhisar (P-1221) gelecek. İkinci geminin tesliminden sonra da 8 adet Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisinin üretimi için ihaleye çıkılacak.
Genel itibariyle bakacak olursak, önümüzdeki 3 yıllık süreç içerisinde 1'i bu yıl teslim edilecek olan 4 adet İ sınıfı fırkateyn ve 1'i yine bu yıl envantere alınacak olan 2 adet Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi Deniz Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacak.
MİLGEM özellikleri
Maksimum 29+ knotEkonomik 12 knot, Maksimum 24 knotMenzil15 knot hızında 3.500 deniz mili (6.480 km)15 knot hızında 6.570 deniz mili (6.480 km) 4500 deniz miliDayanıklılık21 gün (lojistik destek) 10 gün (destek olmadan)–21 günKişi kapasitesi93-106123104Sensörler ve işleme sistemleri-GENESIS CMS -SMART-S Mk2 arama radarı -Sonar -GPS -LAN -ECDIS -UniMACS 3000 IPMS -X-band radar -Ateş kontrol radarı3D Arama Radarı E/0 Sensörler Atış Kontrol Radarları Aydınlatma Radarı Seyir ve LPI Radarları Lazer İkaz Sistemi Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi Karinaya Monteli Sonar Torpido Karıştırma/Aldatma Sistemi-Arama ve Hedef Tespit Radarı -A/K Radarı -Seyir/LPI Radar -Elektronik Destek Sistemi -SonarElektronik harp ve tuzakları-Aselsan ARES-2N -Laser/RF systems -ASW jammers -SSTD-Elektronik Harp Suit -Elektronik Destek -Elektronik Taarruz -Chaff Decoy Aldatıcı SistemSilah donanımı-1 x 76 mm OtoMelara Super Rapid top, -2 x 20 mm Aselsan STAMP II, -8 x Harpoon Blok II SSM BB (Atmaca), -21 x RAM (PDMS), -2 x 324 mm Mk.32 üçlü atar veya Mk.46 torpido-1 × MKEK Milli Deniz Topu 76/62 mm -2 × 25 mm (0,98 in) Aselsan STOP -1 X Aselsan GÖKDENİZ CIWS -16 × Roketsan Atmaca -16'lı MDAS -2 × 324 mm (13 in) Çift torpido fırlatıcısı-76 mm Top -2×12,7 mm Makineli Tüfek (E/0 Kabiliyeti) -Gökdeniz 35 mm CIWS -8xHisar-O -4xROKETSAN UMTAS -2xDSHHavacılık imkanları-S-70B Seahawk ASW helikopter, -İnsansız hava araçları (İHA)-S-70B Seahawk ASW helicopter -İnsansız hava araçları (İHA)-1x HELO -1x GİHADiğer20 ton silah depolama yeteneği, JP-5 uçak yakıt, havadan yakıt ikmali (HIRF) ve bakım sistemleri– Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
SınıfAda sınıfı korvetİstif sınıfı fırkateyn Ada sınıfı baz alındıTipiKarakol ve anti-denizaltı savaş gemisiÇok maksatlı fırkateynAçık Deniz Karakol GemisiDeplasman2.300 ton3,000 ton2.300 tonUzunluk99,56 m113,2 m99.56 metreGenişlik14,40 m14,40 m14.42 metreSu çekimi3,89 m4,05 m 3,77 mKurulu güç30.000 kW CODAG–İtme gücü1 gaz türbini, 2 dizel, 2 şaft1 gaz türbini, 2 dizel, 2 şaft4x dizel, 2x elektrik motoruHızEkonomik 15 knot, Maksimum 30 knotEkonomik 14 knot
İhlas Haber Ajansı Teknoloji Haberler
Maksimum 29+ knotEkonomik 12 knot, Maksimum 24 knotMenzil15 knot hızında 3.500 deniz mili (6.480 km)15 knot hızında 6.570 deniz mili (6.480 km) 4500 deniz miliDayanıklılık21 gün (lojistik destek)
10 gün (destek olmadan)–21 günKişi kapasitesi93-106123104Sensörler ve
işleme sistemleri-GENESIS CMS
-SMART-S Mk2 arama radarı
-Sonar
-GPS
-LAN
-ECDIS
-UniMACS 3000 IPMS
-X-band radar
-Ateş kontrol radarı3D Arama Radarı
E/0 Sensörler
Atış Kontrol Radarları
Aydınlatma Radarı
Seyir ve LPI Radarları
Lazer İkaz Sistemi
Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi
Karinaya Monteli Sonar
Torpido Karıştırma/Aldatma Sistemi-Arama ve Hedef Tespit Radarı
-A/K Radarı
-Seyir/LPI Radar
-Elektronik Destek Sistemi
-SonarElektronik harp
ve tuzakları-Aselsan ARES-2N
-Laser/RF systems
-ASW jammers
-SSTD-Elektronik Harp Suit
-Elektronik Destek
-Elektronik Taarruz
-Chaff Decoy Aldatıcı SistemSilah donanımı-1 x 76 mm OtoMelara Super Rapid top,
-2 x 20 mm Aselsan STAMP II,
-8 x Harpoon Blok II SSM BB (Atmaca),
-21 x RAM (PDMS),
-2 x 324 mm Mk.32 üçlü atar veya Mk.46 torpido-1 × MKEK Milli Deniz Topu 76/62 mm
-2 × 25 mm (0,98 in) Aselsan STOP
-1 X Aselsan GÖKDENİZ CIWS
-16 × Roketsan Atmaca
-16'lı MDAS
-2 × 324 mm (13 in) Çift torpido fırlatıcısı-76 mm Top
-2×12,7 mm Makineli Tüfek (E/0 Kabiliyeti)
-Gökdeniz 35 mm CIWS
-8xHisar-O
-4xROKETSAN UMTAS
-2xDSHHavacılık imkanları-S-70B Seahawk ASW helikopter,
-İnsansız hava araçları (İHA)-S-70B Seahawk ASW helicopter
-İnsansız hava araçları (İHA)-1x HELO
-1x GİHADiğer20 ton silah depolama yeteneği, JP-5 uçak yakıt, havadan yakıt ikmali (HIRF) ve bakım sistemleri–
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!