Kartlar yeniden dağıtılıyor: 6 savaş gemisi geliyor!

Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları üzerine MİLGEM projesiyle başlayan yerli savaş gemisi tasarlama, geliştirme ve üretme faaliyetleri devam ediyor. STM iş ortaklığında Anadolu, Sedef ve Sefine tersaneleri eş zamanlı olarak 3 adet İstif sınıfı fırkateyn inşa edecek. Ek olarak yeni karakol gemileri de bu süreçte envantere alınacak. İşte detaylar…

MİLGEM kapsamında 3 yılda 6 savaş gemisi geliyor: İlki bu yıl teslim edilecek!

MİLGEM ya da tam adıyla Milli Gemi, 90'lı yıllarda Türk Donanması'nın tamamen yerli korvetler tasarlamak, geliştirmek ve inşa etmek için öz kaynaklarını kullanarak başlattığı bir projedir. Resmi olarak 2004 yılında İstanbul Tersane Komutanlığı, MİLGEM Proje Ofisi'ni kurduğunda hayata geçti.

Projenin asıl amacı, dış kaynaklardan bağımsız bir şekilde, tamamen kendi isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda savaş ve asayiş gemileri üretmek ve de dost ülkelere ihraç etmekti. Nitekim proje başarılı oldu. Şu anda 4 adet yerli gemi hizmete girmiş durumda. Ayrıca Pakistan gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

Türkiye'nin yüzen kalesi! TCG Anadolu envantere giriyor

MİLGEM kapsamında 27 Eylül 2011'de TCG Heybeliada (F-511), 27 Eylül 2013'de TCG Büyükada (F-512), 4 Kasım 2018'de TCG Burgazada (F-513), 29 Eylül 2019'da TCG Kınalıada (F-514) hizmete girdi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapmaya başladı.

Aralık 2021'de ise Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir 6, 7 ve 8. gemilerin ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu. Ayrıca bu MİLGEM'lerin halihazırda yüzde 70'i aşan yerlilik oranının çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını söyledi.

Nitekim bu süreç de tamamlandı ve proje STM iş ortaklığında Anadolu, Sedef ve Sefine tersanelerine verildi. Proje kapsamında 3 tersane 3 gemiyi 36 ay içerisinde eş zamanlı olarak inşa edecek. Yani 2026 yılında envantere girecekler.

Fakat sadece bu gemiler değil. Halihazırda 23 Ocak 2021'de denize indirilen TCG İstanbul (F-515) da 2023 içerisinde testlerini tamamlayarak envantere alınacak. Ek olarak, projeyisini Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT'ın üstlendiği Hisar sınıfı açık deniz karakol gemilerinin ilk 2'si de bu süreçte teslim edilecek.

İlk olarak yapımına Ağustos 2021'de başlanan TCG Akhisar (P-1220), 2023 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Hemen peşine de TCG Koçhisar (P-1221) gelecek. İkinci geminin tesliminden sonra da 8 adet Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisinin üretimi için ihaleye çıkılacak.

Genel itibariyle bakacak olursak, önümüzdeki 3 yıllık süreç içerisinde 1'i bu yıl teslim edilecek olan 4 adet İ sınıfı fırkateyn ve 1'i yine bu yıl envantere alınacak olan 2 adet Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi Deniz Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacak.

MİLGEM özellikleri