Karsan, Stevie Awards'ta ödül kazandı

Karsan, başarılı uygulamaları ve yüksek teknolojili üretim gücüyle ödüllendirilmeye devam ediyor.

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, "Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" olma vizyonuyla üretim yeteneğini her geçen gün artıran Karsan, iş dünyasının önde gelen ödül programlarından Stevie Awards'ta dikkatleri üzerine çekerek geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ödül kazandı.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Stevie Awards organizasyonunda Karsan, Ürün & Servis kategorisinde taşımacılık dalında e-ATA HYDROGEN ile Bronz Stevie Ödülü'ne layık görüldü.

2002 yılından bu yana düzenlenen dünyanın önde gelen iş ödülleri arasında yer alan Stevie Awards'tan, hidrojen yakıtlı e-ATA HYDROGEN ile kazanılan ödül, Karsan'ın son dönemde gerçekleştirdiği yeni teknoloji yatırımlarının önemli bir sonucu olarak görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan CEO'su Okan Baş, mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" olma vizyonuyla 5 yıl önce e-JEST ile yüzde 100 elektrikli araç üretimine başladıklarını belirterek, "Kısa süre sonra ürün gamına eklediğimiz e-ATAK ve 10-12-18 metrelik e-ATA modellerimiz ile elektrikli ürün gamımızı tamamladık.

Bu araçlarımız Avrupa'da üst üste kendi segmentlerinde hızla büyümeye devam ediyor. Bunların yanında e-ATA modelimize ise hidrojen yakıt seçeneği ekleyerek pazardaki önemli bir boşluğu doldurmayı başardık. Hidrojenli e-ATA modelimizin aldığı bu prestijli ödül bizi ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Hidrojen yakıt hücreli araçların toplu ulaşımda henüz çok yeni bir teknoloji olduğunu vurgulayan Baş, "Avrupa'da şu anda şehir içi otobüs pazarının yüzde 2'si hidrojen teknolojisine sahip.

Fakat sürdürülebilir bir gelecek için batarya elektrikli araçlarda olduğu gibi, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçlar da toplu ulaşım pazarında önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Karsan olarak biz de, bu pazarda şehir içi ulaşımdaki hidrojenli dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alçak tabanlı 12 metrelik e-ATA HYDROGEN, yüksek menzilden yüksek yolcu taşıma kapasitesine kadar birçok alanda operatörlerin ihtiyaçlarına yanıt verebiliyor. Tavanda konumlanan 1.560 litrelik hafif komposit hidrojen tankına sahip e-ATA Hydrogen, gerçek kullanım koşullarında yani araç yolcu ile doluyken ve dur kalk hat güzergahında 500 km'nin üstünde menzile kolaylıkla ulaşıyor.

Sınıfının en iyi menziline sahip aracı olan e-ATA HYDROGEN, uzun verilen azami yüklü ağırlık ve tercih edilen opsiyon özelliklerine bağlı olarak 95 yolcunun üstünü de rahatlıkla taşıyabiliyor. Son teknoloji 70 kW güce sahip yakıt hücresine sahip araç 7 dakikadan daha az bir sürede hidrojen dolumu gerçekleştirilebiliyor.