Karadeniz'de gerginlik: Rus uçakları ABD'yi vurdu!

İkinci dünya savaşından sonra ABD ve Rusya arasında başlayan gerginlik, ilerleyen yıllarda birçok tipte savaşa yol açtı. Yakın tarihte de soğuk ve ekonomik savaş örneklerini gördük. Tabii bu süreçte arada kalan birçok ülke de zarar gördü. Son olarak iki devlet Karadeniz'de kafa kafaya geldi. Neticesinde ise ABD'ye ait bir hava aracı düşürüldü.

Rusya ve ABD, Karadeniz'de kafa kafaya geldi!

Bugün akşam saatlerinde Pentagon tarafından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de görev yapan ABD'nin MQ-9 SİHA'sı Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Su-27 tarafından taciz edildi. Daha sonra yakın markajda takip eden Su-27'lerden birinin MQ-9 Reaper'a çarparak uluslararası suya düşürdüğü söylendi.

Detaylarına baktığımızda ise ABD'nin MQ-9 Reaper SİHA'sını yakın takibe alan Rus Su-27 savaş uçağının gerekli mesafeyi korumadığı ve hava aracının pervanesine temas ettiği belirtiliyor. Bu nedenle SİHA'nın motoru bozulunca ABD de MQ-9 Reaper'ı Karadeniz'e düşürmeye karar veriyor.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dan kritik İHA-SİHA açıklaması!

Tabii Rus uçaklarının bu teması bilerek mi yoksa kazara mı gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Zira Rusya Savunma Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat önümüzdeki saatlerde bu insansız hava aracını sudan çıkarma çalışmaları olacağı tahmin ediliyor.

Bu da iki tarafın donanmasının bir süre daha birbirlerini radar kilidine alarak menzilde tutacağı anlamına geliyor. Her ne kadar sistemler olası bir kaza ateşlemesine izin vermeyecek olsa da taraflar arasında göz korkutma amaçlı yakın hedef atışları yapılabilir.

Hatta hava aracı Pentagon açıklamasında belirtildiği gibi uluslararası sulara değil de Rus tarafına düştüyse Rusya bunu fırsata çevirerek teknolojisini incelemek için kendisi çıkarmak isteyebilir. Dolayısıyla hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin, gerginliğin önümüzdeki günlerde giderek tırmanacağını söyleyebiliriz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!