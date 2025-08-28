Karabük Üniversitesi'nden TEKNOFEST'te 7 Takım Finale Kaldı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, TEKNOFEST takımlarından şu ana kadar 7'sinin finale kalma başarısı elde ettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Kırışık, AA muhabirine, üniversite olarak TEKNOFEST'e güçlü hazırlandıklarını, takım sayısını 65'ten 102'ye çıkardıklarını kaydetti.

Kırışık, Türkiye'nin teknoloji geliştirmesine öncülük ettiklerini dile getirerek, öğrencilerin danışman hocalarıyla bilimsel ve teknolojik çalışmalar ürettiklerini anlattı.

Bilim atölyelerinde öğrencilerin çalışmalarını 7 gün 24 saat esaslı yaptıklarını belirten Kırışık, "TEKNOFEST takımlarımızdan şu ana kadar 7 tanesi finale kalma başarısı elde etti. İnşallah diğer takımlarımızın da sonuçları açıklandıkça finale kalacağını düşünüyoruz." dedi.

Kırışık, Hicaz Hyperloop takımının TEKNOFEST yarışmasında Türkiye 8'incisi olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Almış olduğu bu dereceyi daha da yükseğe çıkarabilmek için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde finallere katılacak. Bu takımımızla birlikte PARTECH takımımız da TEKNOFEST hyperloop yarışmasında Türkiye 1'incisi oldu. Her 2 takımımız iş birliği içinde projelerini adım adım geliştiriyorlar. Her gece buradalar. Geniş 2 takıma sahibiz. Bu 2 takımımız da 7 gün 24 saat usulünce çalışmalarını bilim atölyelerimizde sürdürüyorlar."

SaraTech isimli takımın da TEKNOFEST'te su altı roket yarışması kategorisinde finallere katılma hakkı elde ettiğini anımsatan Kırışık, projeyi üniversite olarak desteklediklerini belirtti.

Kırışık, Evrenos insansız kara aracı takımının da finallere kalma başarısı elde ettiğini ifade ederek, pek çok takımın TEKNOFEST'te başarı kazandığını anlattı.

Öğrencilerin büyük bir heyecanla çalışma yaptıkları alanda yeni teknolojiler, eserler ürettiklerini dile getiren Kırışık, şu ifadeleri kullandı:

"Ofisleri onların sürekli kullanabileceği son derece modern mekanlar haline getirmek amacıyla tasarladık. Onlara yerler belirledik ve her geçen gün TÜBİTAK'la bu projemizi geliştiriyoruz. Karabük Üniversitesi bilim ve teknoloji merkezi haline gelmiştir. 7 gün 24 saat bilimsel ve teknolojik çalışma yapılan bir inovasyon üssü haline gelmiştir. İnşallah bu genç arkadaşlarımızla hocalarımızla birlikte ışıkları sönmeyen bir üniversite olduğumuzu ifade etmek istiyorum."