Karabük Üniversitesi Hyperloop Takımı Türkiye Birincisi Oldu

Karabük Üniversitesi Hyperloop Takımı Türkiye Birincisi Oldu
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Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden PARTECH Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2025 Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda birinci olarak İstanbul'daki büyük finale katılmaya hak kazandı. Takım ayrıca Avrupa'nın prestijli Hyperloop etkinliği European Hyperloop Week 2025'te de finalist olacak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan PARTECH Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2025 Hyperloop Geliştirme Yarışması'nın ön değerlendirme raporu sonuçlarına göre Türkiye birincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, takım kısa süre içinde ikinci raporu da sunarak tasarladıkları prototip araçla İstanbul'da düzenlenecek büyük finalde yarışacak.

Takım, ayrıca Avrupa'nın prestijli teknoloji etkinliklerinden European Hyperloop Week 2025'te finalist olarak Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PARTECH Hyperloop Takımı Kaptanı İsmail Akbaş, "Hyperloop, beşinci nesil ulaşım teknolojisi olarak görülüyor. Elon Musk tarafından Amerika'da temelleri atılan bu sistem, henüz tam anlamıyla hayata geçirilmemiş bir teknoloji. Biz de bu alanda çalışarak, gelecek nesillere bu bilgi ve birikimi aktarmak istiyoruz. Henüz yapılmamış bir şeyi yapmaya çalışıyoruz ve bu bizim için çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Sistemlerinin farkını aktaran Akbaş, "Sistemimiz diğer projelere göre çok daha büyük ve ağır. Daha endüstriyel. Kargo taşımacılığı, insan taşımacılığı gibi yeni konulara da hızlı şekilde adapte olabilecek bir araç üretiyoruz. Rakiplerimizden bizi farklı kılan kısım da bu." ifadesini kullandı.

Akbaş, disiplinli mühendislik yaklaşımıyla başarıya ulaştıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz en başından beri birincilikti. Bu yolda ilk günden itibaren büyük motivasyonla çalıştık ve ilk raporumuzda da bu iddiamızı kanıtladık. Sadece TEKNOFEST'te değil, Hollanda'daki yarışmada da finale kalmayı başardık. Yarışmada hem üniversitemizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Teknoloji
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