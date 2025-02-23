Kafa Radyo Teknik Müdürü Murat Seymen: Radyonun her alanında yapay zekayı kullanamayız

Kafa Radyo Teknik Müdürü Murat Seymen, Haberler.com stüdyosunda sunucu Ebru Toğuşlu'nun sunduğu Kariyer 4.0 programına konuk olarak radyo sektöründe yapay zekânın rolüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte medyanın tüm alanlarında yaşanan dijital dönüşümün radyoculuk sektörünü de etkilediğini belirten Seymen, radyonun teknolojiye kolay adapte olabilen bir mecra olduğunu vurguladı.

"RADYO, TEKNOLOJİYE ÇOK KOLAY ADAPTE OLABİLEN BİR MECRA"

Seymen, yapay zekânın radyo sektüründeki etkisine dair şu ifadeleri kullandı: "Radyo, teknolojiye çok kolay adapte olabilen bir mecra. Radyonun teknolojiden uzak kalması mümkün değil. Ancak radyonun bütünün yapay zekâ ile idare edilmesi şu an için zor gözüküyor. Yapay zekâ destekli sistemler sesli asistanlar, otomatik program akışları ve içerik analizleri konusunda önemli katkılar sağlasa da, insani dokunuşun ve deneyimin yerini tamamen alabilecek bir düzeye henüz ulaşmadı."

"RADYOCULUĞU TAMAMEN YAPAY ZEKAYA BIRAKMAK MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR"

Günümüzde radyo programlarında yapay zekânın, seslendirme ve otomatik içerik oluşturma gibi alanlarda aktif olarak kullanıldığını belirten Seymen, dinleyicilerin beklentilerine uygun içeriklerin sunulabilmesi için yapay zekâ destekli analizlerin de önemli olduğunu ifade etti. Ancak, yapay zekânın tamamen insan faktörünü ortadan kaldıramayacağını vurgulayarak, "Radyoculuğun en önemli unsurlarından biri samimiyet ve duygu aktarımıdır. Bunu şu an tamamen yapay zekâya bırakmak mümkün gözükmüyor." dedi.

Teknolojinin radyo sektörüne entegrasyonu konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Seymen, gelecekte yapay zekânın daha gelişmiş ve etkin bir şekilde kullanılabileceğini söyledi. Ancak bu dönüşümde insan faktörünün daima ön planda olmasının şart olduğunu da sözlerine ekledi.